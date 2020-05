Arsène Wenger tipt tweetal voor doorbreken hegemonie Messi en Ronaldo

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo worden alom beschouwd als de twee beste spelers van hun generatie. De vedettes van respectievelijk Barcelona en Juventus staan al jarenlang aan de top van het voetbal en wonnen samen al elfmaal de Ballon d’Or. Arsène Wenger is benieuwd welke spelers de hegemonie van Messi en Ronaldo kunnen doorbreken, nu beiden een respectabele leeftijd hebben bereikt (respectievelijk 32 en 35 jaar).

De ex-trainer van onder meer Arsenal geeft dit weekeinde in gesprek met talkSPORT hoog op over Messi en Ronaldo, maar verwacht niet dat de twee het voetbal nog jarenlang kunnen domineren. "Spelers als Messi en Ronaldo hebben we nooit eerder gezien. Ze hebben het unieke vermogen om vanuit het niets iets te creëren, maar het einde van hun tijdperk nadert", zo voorspelt Wenger.

De Fransman stelt dat het nu aan de nieuwe generatie is om op te staan en ziet daarbij een voortrekkersrol weggelegd voor Kylian Mbappé. "Ik denk dat hij de leider van de nieuwe generatie kan worden. Natuurlijk kennen we allemaal ook Neymar", zegt Wenger over het duo van Paris Saint-Germain. Mbappé is overigens 21, Neymar 28.

Mbappé krijgt dit weekend ook lof toegezwaaid van Unai Emery, zijn voormalige trainer bij PSG. De Spaanse oefenmeester werkte in het seizoen 2017/18 bij de Franse club samen met de spits en denkt hij in iedere Europese topcompetitie zou kunnen presteren. "Toen ik in Frankrijk zat, was ik dol op hem en genoot ik ervan om hem van dichtbij aan het werk te zien. Toen ik daarna naar Engeland vertrok (waar Emery trainer van Arsenal was, red.), had ik hem ook graag daar zien spelen en ik hoop dat hij naar LaLiga komt, als ik op een dag terugkeer naar Spanje als trainer."

Mbappé wordt door media uit Spanje en Real Madrid regelmatig in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. "Ik ben er zeker van dat hij bij Real Madrid een tijdperk zou kunnen definiëren", vervolgt Emery in gesprek met AS. "Ik ben ervan overtuigd dat hij bij PSG krijgt wat hij nodig heeft, maar misschien krijgt hij bepaalde dingen die hij wil niet van de club en kan Real Madrid hem dat wel bieden."