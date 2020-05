‘Feyenoord heeft in transfergesprekken last van lekken royaal salaris’

Feyenoord slaagt er voorlopig niet in om Bryan Linssen over de streep te trekken. De clubleiding heeft meerdere aanbiedingen neergelegd bij de aanvaller van Vitesse, die per 1 juli transfervrij is. Volgens het Algemeen Dagblad heeft het kamp-Linssen een tegenvoorstel gedaan, met de mededeling dat daar verder niet over onderhandeld kan worden. Take it or leave it is de boodschap van Linssen, zo klinkt het.

Het verschil tussen beide partijen draait om het salaris dat Linssen kan verdienen in De Kuip. Hij zou er in Rotterdam financieel weliswaar op vooruitgaan ten opzichte van zijn contract in Arnhem, maar die verbetering is volgens de krant 'niet spectaculair'. En dat terwijl Linssen, met zijn 29 jaar, vermoedelijk zijn laatste grote contract gaat ondertekenen. Hij kan in China en Dubai een veelvoud verdienen van wat hem tot dusver door Feyenoord wordt aangeboden.

Door de coronacrisis wil Feyenoord vooralsnog niet zover gaan als het enkele maanden geleden wellicht wel had willen doen. Spelers, trainers en de directie moeten salaris inleveren bij de club; de kosten van de crisis worden geraamd in de tientallen miljoenen euro's. Linssen beseft dat het zware tijden zijn voor iedere club, maar is net als zijn zaakwaarnemer Patrick van Diermen 'goed ingelicht' over de salarissen die Feyenoord de afgelopen jaren heeft toegekend aan zijn spelers.

Advocaat moet prioriteiten stellen in keuze tussen Linssen en oude bekende

Voetbalzone zette Linssen onlangs tegenover Jeremain Lens, die ook wordt genoemd als mogelijke aanwinst voor Feyenoord Lees artikel

"Voor Feyenoord is het bijna dodelijk dat is uitgelekt dat Liam Kelly voor 600.000 euro op de loonlijst staat", schrijft het Algemeen Dagblad. Kelly werd in de zomer van 2019 overgenomen van Reading, maar kwam niet verder dan één optreden in de Eredivisie en wordt sinds januari verhuurd aan Oxford United. In gesprekken met potentiële aanwinsten is het lekken van dat salaris een groot probleem. "Het salaris van Kelly is een soort minimumloon geworden in De Kuip."

Het dagblad stipt tevens aan dat Luciano Narsingh, die afgelopen zomer transfervrij werd binnengehaald, een 'schitterend jaarsalaris' heeft gekregen van toenmalig technisch directeur Sjaak Troost. Narsingh speelde dit seizoen vijftien competitieduels, waarvan maar zes als basisspeler. Frank Arnesen, de opvolger van Troost, wil van die hoge salarissen af en Linssen moet de eerste speler zijn die in de 'nieuwe werkelijkheid' wordt binnengehaald. Het blijft de vraag of hij daar zelf ook oren naar heeft.