Hélène Hendriks versierd door Eredivisionist: ‘Nu moet je echt stoppen’

Hélène Hendriks heeft in het verleden regelmatig berichtjes gekregen van voetballers die haar probeerden te versieren. In een vraag- en antwoordsessie bij Veronica Inside vertelt de presentatrice dat er 'zeker' voetballers zijn geweest die haar nummer 'achterhaalden' en een versierpoging ondernamen. Inmiddels gebeurt dat niet meer, vertelt ze.

De presentatrice van Veronica, die tot 2018 werkzaam was bij FOX Sports en verslag deed van Eredivisie-wedstrijden, denkt dat er twee redenen kunnen zijn waardoor ze tegenwoordig minder benaderd wordt. "Of ik ben te oud of ze weten dat ik toch nergens op reageer. Ik hoop het laatste trouwens", grapt de 39-jarige voormalig hockeyster.

Succes hadden de voetballers niet: Hendriks heeft 'nooit wat gedaan' met de berichten. Ze lijkt er in het algemeen niet te zwaar aan te tillen. "Je weet dat dat soort dingen gebeurt", zegt de voormalig talkshowpresentatrice van Café Hendriks en Genee, die in het midden laat welke voetballers een versierpogingen ondernamen bij haar.

"Het zou lullig zijn als ik dat nu zeg", beseft ze. "Ik kan wel vertellen dat er eentje nogal volhardend was. Een speler uit de middenmoot van de Eredivisie. Die heeft het echt lang geprobeerd. Alleen op hem heb ik op een gegeven moment gereageerd: nu moet je echt stoppen, want hier heb ik helemaal geen zin in."