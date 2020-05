Testuitslag komt keihard aan bij Jovic: ‘Hij is depressief en bang’

Luka Jovic zit er volledig doorheen nu hij door een blessure voorlopig aan de kant staat. De Servische spits van Real Madrid heeft een breuk in de hiel van zijn rechtervoet opgelopen, zo is gebleken uit testen die de club bij hem heeft uitgevoerd. Volgens Milan Jovic was zijn zoon erop gebrand om zich van zijn beste kant te laten zien bij de hervatting van de Spaanse competitie, maar zit hij nu ‘depressief’ thuis.

Jovic maakte afgelopen zomer voor zestig miljoen euro de overstap van Eintracht Frankfurt naar Real Madrid. In het shirt van zijn huidige werkgever heeft hij nog geen potten kunnen breken. De 22-jarige aanvaller kwam tot slechts 2 doelpunten en 2 assists in 24 wedstrijden in alle competities. Volgens zijn vader wilde Jovic er alles aan doen om zichzelf te bewijzen zodra de bal weer mag rollen in LaLiga. Om goed voor de dag te verschijnen volgde Jovic een trainingschema dat hij van de club had meegekregen.

“Hij trainde thuis in Belgrado en toen voelde hij ineens helse pijn”, vertelt vader Jovic in Kurir. “Wie had kunnen bedenken dat het zo ernstig zou zijn? Hij trainde als nooit tevoren en wilde er het beste van maken. En dan gebeurt nu dit. Hij is depressief en ook een beetje bang.” Het is nog niet bekend hoe lang Jovic aan de kant staat, maar gevreesd wordt voor enkele weken tot maanden. “Er zal goed onderzoek gedaan moeten worden om uit te vinden wanneer hij weer kan spelen.”

Door Spaanse media wordt rekening gehouden met een revalidatietijd van circa drie maanden, waardoor het goed mogelijk is dat het seizoen van Jovic er reeds opzit. In Spanje is men voornemens om de competitie halverwege juni te hervatten, om dan uiterlijk eind juli alle wedstrijden gespeeld te hebben.