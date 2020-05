‘PSV lijkt voor te sorteren op vertrek Dumfries met interesse in Emmen-back’

FC Emmen-verdediger Glenn Bijl was in de zomer van vorig jaar dicht bij een transfer naar FC Groningen. Tot een overstap kwam het niet, maar mogelijk zet de 24-jarige rechtsback binnenkort alsnog een nieuwe stap in zijn loopbaan. Volgens RTV Drenthe staat Bijl namelijk in de belangstelling van PSV. In gesprek met de regionale omroep wordt hij geconfronteerd met de vermeende interesse vanuit Eindhoven. “Ik heb daar niets over gehoord”, aldus Bijl.

Bijl lijkt niet het achterste van zijn tong te willen laten zien wanneer hij wordt gevraagd naar de belangstelling van PSV. Hij wil dan ook niet diep ingaan op de vraag van de verslaggever, die aangeeft dat de Eindhovenaren bij Bijl kunnen uitkomen als Denzel Dumfries wordt verkocht. "Ik weet het niet en in deze onzekere tijd kan ik ook beter nergens op reageren. Het is voor heel veel clubs nog onzeker", zegt Bijl met een grijns. De rechtspoot zegt er ontspannen onder te zijn. “Ik zie het wel. Ik sta er heel relaxed in. Vroeger dacht ik bij alle clubs die interesse zouden hebben, dat het ook daadwerkelijk concreet zou worden. Inmiddels weet ik wel beter. Bovendien heb ik het hier in Emmen ook prima naar mijn zin. Zeker als we de huidige groep bij elkaar kunnen houden, denk ik dat we het volgend seizoen nog beter gaan doen."

Bijl maakte in de zomer van 2017 de overstap van FC Groningen naar FC Emmen en mag zich een vaste basisspeler noemen bij de Eredivisie-club. Dit seizoen was hij in 26 wedstrijden goed voor 1 doelpunt en 5 assists. Hij zegt het goed naar zijn zin te hebben bij Emmen, maar steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Op termijn zou hij graag de stap naar het buitenland willen maken. “En misschien is het voor een club in een grote competitie ook wel makkelijker om bepaalde bedragen te betalen”, aldus Bijl, die volgens RTV Drenthe niet alleen bij PSV op het lijstje staat. Welke clubs nog meer interesse hebben is onbekend.