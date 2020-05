Grote verbazing om tijdstip aantrekken Ziyech: ‘Dat is toch niet normaal?’

De FIFA maakte begin december bekend dat het transferverbod van Chelsea voortijdig werd opgeheven, al zorgde dat tijdens de winterse transferperiode niet voor aankopen. Hakim Ziyech stond in januari hoog op het wensenlijstje van manager Frank Lampard, maar desondanks kwam Chelsea pas in februari tot een akkoord met Ajax, toen de transfermarkt reeds was gesloten. Oud-speler Gustavo Poyet zet derhalve vraagtekens bij het aankoopbeleid van the Blues.

"Ziyech is een goede en interessante speler", verklaart Poyet, die Chelsea vier seizoenen diende als speler en verschillende prijzen won, in gesprek met Stats Perform. Om er gelijk een kritische kanttekening aan toe te voegen. "Wat ik echter niet snap, en dat is geen kritiek, is waarom Chelsea, na alles wat er in de zomer al was gebeurd, in januari dan niemand aantrekt. Terwijl die mogelijkheid er wel was. Om vervolgens drie, vier dagen na de transferperiode een nieuwe speler (Ziyech, red.) voor het nieuwe seizoen aan te kondigen. Dat is toch niet normaal?"

"Op zich is er niets mis met het aantrekken van een speler, maar waar ik over val is het feit dat je als club klaagt over het feit dat er geen spelers mogen worden aangetrokken. Dan dient die mogelijkheid zich eindelijk aan en doe je er vervolgens niets mee. Om vervolgens na het sluiten van de transfermarkt alsnog je slag te slaan", voegt de verbaasde Poyet daaraan toe. Chelsea krijgt desondanks een pluim voor het aantrekken van Ziyech. "Ik denk dat hij een speler is voor wie de supporters naar het stadion komen."

Poyet zou het goed begrijpen als Ziyech na de zomerstop tijd nodig heeft om zich aan te passen aan zijn nieuwe werkomgeving. "Het ligt eraan waar je vandaan komt en wat voor karakter je bezit", voorspelt de ex-manager van onder meer Brighton & Hove Albion en Sunderland. "Maar als Ziyech zich snel aanpast aan de manier van spelen in de Premier League, dan wordt hij ongetwijfeld een publiekstrekker. Hij is technisch vaardig, kan doelpunten maken en in staat om zijn ploeggenoten beter te laten spelen." Vanwege de onzekerheid over de hervatting van de Premier League is het nog niet bekend wanneer Ziyech zijn debuut kan maken voor Chelsea, dat veertig miljoen euro neerlegde voor de transfer van de middenvelder.