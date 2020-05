Van Gaal kijkt om in wrok: ‘Mourinho moet maar zeggen wat er is gebeurd’

Louis van Gaal was uiteindelijk slechts twee seizoenen als manager verbonden aan Manchester United, dat de Nederlandse trainer een dag na het veroveren van de FA Cup in 2016 op straat zette. De momenteel clubloze oefenmeester had destijds al langer het gevoel dat zijn positie op Old Trafford ter discussie stond. Enkele jaren later is Van Gaal nog steeds verbolgen over het feit dat vice-voorzitter Ed Woodward hem de deur wees bij the Red Devils.

Van Gaal kijkt op verzoek van de Daily Mirror terug op zijn laatste seizoen als manager van Manchester United, de jaargang 2015/16. "Mijn hoofd hing al zes maanden in een strop, het was dus ontzettend moeilijk voor mij om te overleven bij Manchester United." De oud-bondscoach van Oranje werd er regelmatig aan herinnerd dat een voortijdige aftocht bij de recordkampioen van Engeland niet onmogelijk was. "Truus heeft mij daar van januari tot het einde van het seizoen voor gewaarschuwd. Zij is een vrouw en vrouwen hebben een zesde zintuig voor zoiets."

De voormalig trainer van onder meer Ajax en Barcelona wist niet dat Woodward achter de schermen reeds bezig was met het binnenhalen van José Mourinho. "Maar vrouwen hebben dus andere kwaliteiten dan mannen", zo verwijst Van Gaal andermaal naar zijn echtgenoot. "Ik had totaal niet in de gaten dat ze intern bij Manchester United met iets bezig waren. Ik was ervan overtuigd dat ik mijn contract zou uitdienen en gewoon aan een derde seizoen bij de club zou beginnen. Het kwam dan ook als een totale verrassing dat Woodward mij ontsloeg."

"Bij andere clubs en bonden was ik in het verleden intern al op weerstand gestuit, maar dat was niets vergeleken met de situatie bij Manchester United", aldus Van Gaal, die teruggrijpt op de Spaanse periode uit zijn trainersloopbaan. "Bij Barcelona vertrok ik in 2000 omdat ik solidair was met de toenmalige voorzitter (Josep Lluís Núñez, red.). Ik zag zelfs af van een afkoopsom van zes miljoen euro. Maar bij Manchester United was het een principekwestie. Ik had daar namelijk het nodige gepresteerd."

Van Gaal bereikte als bondscoach van Oranje de halve finale van het WK in 2014, maar desondanks kijkt hij met meer voldoening terug op zijn dienstverband bij Manchester United. "Dat is zonder twijfel de grootste prestatie uit mijn carrière geweest. Geen enkele prijs kan daaraan tippen en ook de derde plaats op het WK in Brazilië niet. Om meerdere redenen ben ik het meest trots op mijn klus bij Manchester United. Met tien spelers veroverden we na verlenging de FA Cup op Wembley (2-1 zege op Crystal Palace, red.). De FA Cup is het meest prestigieuze bekertoernooi ter wereld, daar was ik dus ontzettend trots op."

De bekertriomf was echter niet voldoende voor Van Gaal om aan te blijven op Old Trafford. De clubleiding koos voor Mourinho als opvolger en de manier waarop dat is gegaan zint de 68-jarige coach nog steeds niet. Er was blijkbaar al contact tussen hem en Woodward toen Van Gaal nog niet was ontslagen. "Ik vind dat Mourinho zich zou moeten uitspreken over wat er destijds is gebeurd, als hij daar tenminste klaar voor is", aldus Van Gaal, die bij Barcelona nog met de huidige manager van Tottenham Hotspur werkte. "Maar Mourinho hoeft me niet meer te bellen. Mijn hoofd hing sinds januari al in een strop." De Portugees veroverde met Manchester United de Europa League en EFL Cup, maar werd in december 2018 ontslagen na een reeks teleurstellende resultaten.