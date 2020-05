Voortijdig stoppen van Franse competitie lijkt gevolgen voor Depay te hebben

Memphis Depay beschikt bij Olympique Lyon over een verbintenis tot medio 2021, maar het is nog maar de vraag of de Nederlandse aanvaller zijn contract in Zuid-Frankrijk uitdient. Volgens voorzitter Jean-Michel Aulas is de zaakwaarnemer van Depay de opties van zijn cliënt op een rijtje aan het zetten, nu Lyon zich opmaakt voor een seizoen zonder Europees voetbal. Het seizoen in de Ligue 1 werd onlangs door de Franse voetbalbond definitief stilgelegd en vanwege de zevende plaats vallen les Gones buiten de boot.

Aulas wil binnenkort met Depay om de tafel zitten, maar veel hoop op een akkoord lijkt er niet te zijn. "Momenteel kan ik er weinig over zeggen", verzucht de Lyon-preses in een interview met Le Progrès. "Memphis heeft mij verteld dat hij bereid is om te praten, als hij terugkeert bij de club." Depay is momenteel herstellende van een zware kruisbandblessure, opgelopen in december vorig jaar. "Zijn zaakwaarnemer liet al weten dat Memphis nadenkt over een vertrek bij Lyon, mochten we definitief niet in Europa uitkomen."

"Ik doe er altijd alles aan om spelers voor Lyon te behouden", benadrukt de strijdbare Aulas, die echter ook gelijk een kanttekening plaatst. "Maar spelers die erop gebrand zijn om Europees voetbal te spelen kunnen natuurlijk altijd vertrekken. Wij kunnen ze die optie namelijk niet bieden." Depay tekende in 2017 een meerjarig contract bij Lyon, dat destijds een minimale transfersom van zestien miljoen euro neerlegde voor de van Manchester United afkomstige aanvaller.

In de Italiaanse media is AC Milan al naar voren geschoven als mogelijke nieuwe werkgever van Depay. Lyon zou een poos geleden nog vijftig miljoen euro willen ontvangen voor de international van Oranje, maar de nummer zeven in de Serie A zou vanwege de coronacrisis inzetten op een bedrag van twintig miljoen euro. De kans is aanwezig dat Lyon akkoord gaat met een lagere transfersom, om zo te voorkomen dat Depay over een jaar gratis de deur uitloopt.