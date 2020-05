Neres: ‘Een beter idee: we nemen ze mee naar een heel duur restaurant’

David Neres krijgt komende zomer bij Ajax gezelschap van twee landgenoten. De Amsterdammers verzekerden zich eerder van de diensten van Antony (die overkomt van São Paulo) en Giovanni (die overkomt van Santos). “Het is altijd fijn en leuk om landgenoten om je heen te hebben. Ik ben heel blij dat zij deze kant opkomen”, geeft Neres te kennen op de officiële website van Ajax.

Neres kijkt uit naar uit om met de Brazilianen samen te spelen in het shirt van Ajax. “Dat zou het makkelijker maken, omdat we elkaar al goed begrijpen. We hebben op dit moment al een enorm sterke voorhoede, maar ik denk dat we nog veel sterker worden. Ik denk dat we elkaar kunnen helpen en tot grote hoogtes kunnen stuwen”, zegt de 23-jarige aanvaller. Met Danilo Pereira da Silva speelt er momenteel al een landgenoot van Neres bij Ajax. “Of Danilo en ik die jongens mee gaan nemen naar ons favoriete Braziliaanse restaurant in Amsterdam? Ik heb een beter idee: we nemen ze mee naar een heel duur restaurant. Dan moeten zij voor de oudjes betalen.”

“Giovanni heeft hetzelfde management, dus hem heb ik een aantal keer gesproken. Ook met Antony is er contact geweest. Ik heb hem wat dingen verteld over de club. Ik kende hem al van São Paulo en ben er trots op dat hij ook daarvan vandaan komt. Het zegt wat over de goede opleiding van São Paulo. Ik ben blij dat hij komt en denk dat dit een goede stap is in zijn ontwikkeling. Ik weet zeker dat hij het heel goed gaat doen”, gaat Neres verder. Hij beaamt dat Antony een ‘concurrent’ voor hem is, maar denkt dat het ‘nog beter’ is als ze samenspelen.

“Hij is ook een ander type speler. Hij komt meer in de bal, terwijl ik meer de diepte zoek. Ik denk dat we elkaar goed kunnen aanvoelen én versterken”, benadrukt Neres. Hij denkt dat Ajax mede door de komst van Antony en Giovanni steeds bekender wordt in Brazilië. “Ze zonden al wat wedstrijden uit: mede door ons succesvolle vorige seizoen keken er al meer mensen naar Ajax. Met 4 Brazilianen zullen we nog wel wat meer zichtbaar worden, denk ik.”

Tegenover de komst van Antony en Giovanni staat komende zomer het vertrek van Hakim Ziyech bij Ajax. In februari verzekerde Chelsea zich al van de komst van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler. Neres gaat Ziyech missen. “Als speler, want hij is fantastisch, maar ook als mens. Iedereen houdt van hem en hij gaat heel erg gemist worden. Hakim is echt een geweldige speler en ik weet zeker dat hij het onwijs goed gaat doen bij Chelsea.”