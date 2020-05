Zo vieren de sterren van Ajax, PSV en Feyenoord vandaag Moederdag

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Het is vandaag Moederdag in veel Europese landen. Spelers van onder meer Ajax, Feyenoord, PSV, Paris Saint-Germain en Juventus zetten hun moeder op social media in het zonnetje.