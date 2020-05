‘Onvrede over contract van 51 miljoen kan tot telefoontje naar Ajax leiden’

André Onana liet onlangs duidelijk weten dat hij komende zomer wenst te vertrekken bij Ajax. Barcelona, Chelsea, Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur werden vervolgens genoemd als mogelijke gegadigden voor de sluitpost uit Kameroen, maar de afgelopen dagen wordt Onana in Engeland ook gelinkt aan Manchester United. Duncan Castles, journalist voor The Times en de Daily Record, stelt dat men bij the Red Devils denkt aan een vertrek van David De Gea.

Castles merkt op dat veel fans niet geloofden dat Manchester United daadwerkelijk in de markt is voor Onana, omdat de Engelse grootmacht met De Gea over ‘de beste doelman ter wereld’ beschikt. “Maar ze zijn niet tevreden over het spel van De Gea sinds het ondertekenen van zijn recordcontract”, zegt Castles in de Transfer Window Podcast. De Gea zette in september zijn handtekening onder een nieuw tot 2023 lopend contract bij Manchester United, met een weeksalaris van 330.000 euro. Op jaarbasis strijkt de Spaanse doelman daarmee zeventien miljoen op, tot in ieder geval 2023. Dat betekent dat het contract van De Gea komende zomer nog 51 miljoen waard is.

“Ze hebben zichzelf in een positie gebracht waarin ze hem veel, veel meer geld moesten betalen dan wat een andere club hem had gegeven. Het is een waanzinnig duur contract voor een speler wiens prestaties alleen maar minder zijn geworden sinds hij getekend heeft. Ik begrijp dat men bij Manchester United wil meewerken aan een vertrek als iemand De Gea wil hebben, zodat ze ruimte kunnen maken in het salarisbudget”, geeft Castles te kennen. Hij beaamt dat het in de huidige situatie niet zo snel aannemelijk is dat een club zich met veel geld voor De Gea meldt.

Castles stelt dat Dean Henderson in ieder geval nog niet de opvolger van De Gea zal worden. De 23-jarige sluitpost wordt dit seizoen door Manchester United verhuurd aan Sheffield United en maakt daar een uitstekende indruk. “Ze zijn niet tevreden over De Gea, maar ook niet overtuigd dat Henderson al eerste doelman van Manchester United kan worden. Hij is heel getalenteerd en heeft veel kwaliteiten, maar speelt voor een middenmoter. Dat is iets anders dan spelen om de prijzen.”

“Als ze De Gea niet kunnen verkopen en hem moeten houden, zou je Henderson terug kunnen halen. Hij kan dan gebruikt worden om De Gea tot betere prestaties te drijven als concurrent. Maar Henderson ziet het niet zitten om twee doelman te worden. Hij denkt dat hij beter is dan De Gea en acht zichzelf klaar voor een basisplaats”, besluit Castles. Hij voorspelt dat Henderson volgend seizoen andermaal verhuurd zal worden. Volgens Castles is het goed mogelijk dat Manchester United zich opnieuw bij Ajax gaat melden voor Onana. Een bod van de Engelse grootmacht werd een jaar geleden resoluut door de Amsterdammers naar de prullenbak verwezen.