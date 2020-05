Klopp is resoluut en wijst speler aan die hij graag had willen binnenhalen

Steven Gerrard droeg zeventien seizoenen lang het shirt van Liverpool en de oud-middenvelder veroverde in die periode onder meer de Champions League, UEFA Cup en FA Cup met the Reds. De huidige manager van Rangers FC wordt gezien als een van de beste spelers uit de clubgeschiedenis en Jürgen Klopp kan zich daar volledig in vinden. De manager van Liverpool had graag met Gerrard gewerkt, al was een basisplaats geen vanzelfsprekendheid geweest.

"Stevie is een makkelijke keuze, maar hij zou zeker voor zijn plaats moeten vechten", vertelt Klopp, die Gerrard bovenaan zijn lijstje heeft staan van spelers die hij had willen aantrekken, in een onderhoud met BT Sport. "Het grappige is: We wonen al vierenhalf jaar in dezelfde plaats, maar hebben elkaar daar nog nooit ontmoet. Sinds de invoering van de lockdown echter is er al zes of zeven keer contact geweest. Ik laat dan de hond uit of ga hardlopen, terwijl hij een uitje heeft met zijn gezin. We hebben elkaar in de afgelopen periode dus vaker gezien dan in al die jaren daarvoor."

Klopp probeert er het beste van te maken tijdens de coronacrisis, maar het is niet makkelijk. De Duitse manager wil dolgraag weer dagelijks aan de slag met de spelers van Liverpool. "Het is nu nog niet toegestaan, maar ik zou ze allemaal een grote knuffel willen geven", antwoordt Klopp op de vraag wat hij als eerste zou doen tijdens zijn terugkeer op trainingscomplex Melwood. "Het is een poos geleden dat ik ze voor het laatst heb gezien en ik mag ze allemaal erg graag. Dat zou geweldig, al is het waarschijnlijk niet mogelijk om dat te doen. Dat moet dan later maar een keer gebeuren."

De keuzeheer van de koploper in de Premier League doet alvast een oproep richting zijn spelers. "We moeten vanaf dag een professioneel zijn. We zullen eerst per individu bekijken hoe de situatie is, dan pas kunnen we een plan van aanpak maken." De spelers van Liverpool houden thuis hun conditie zoveel mogelijk op peil, maar desondanks heerst er enige onzekerheid bij Klopp. "Over de huidige problematiek zijn nog geen boeken verschenen. En je kunt er geen navraag over doen, want niemand heeft deze situatie ooit eerder meegemaakt."