‘Een grote grap is het, waarom gaan ze na Robben ook niet achter Batman aan?’

Ricardo Rotenberg, vice-voorzitter van Botafogo, hoopt dat de gestopte Arjen Robben gevoelig is voor zijn lokroep vanuit Brazilië. De bestuurder heeft inmiddels de eerste contacten gelegd met het management van de voormalig vleugelaanvaller. Oud-middenvelder Denílson is sceptisch en denkt dat het ambitieuze plan van Rotenberg geen enkele kans van slagen heeft.

Denílson vindt het volstrekt onverantwoord om een lucratief contract uit te delen aan Robben, daar de kans aanwezig is dat er vanwege de coronacrisis binnenkort gekort wordt op de salarissen van spelers van de A-selectie. "Stel dat ik een speler ben van Botafogo", aldus de oud-international van Brazilië in gesprek met Terra. "Ik heb al een poos geen geld ontvangen en loop het risico dat er binnenkort een salarisverlaging wordt ingevoerd. En dan komt er iemand langs die overweegt om Robben naar de club te halen."

‘Arjen Robben is niet meer de jongste, maar het is de gok zeker waard’

Lees artikel

"Toon in godsnaam een beetje meer verantwoordelijkheidsgevoel", geeft de verontwaardigde Denílson als advies mee aan Rotenberg. "Ik hoop dat de supporters van Botafogo zich hierdoor laten meeslepen. Ze presteren al een poosje ondermaats, dan is het vreemd dat iemand als Robben ter sprake komt. In de huidige situatie zou er helemaal niet over aankopen moeten worden gepraat. Het voetbal is een grote grap geworden. Nu ze toch met Robben bezig zijn, waarom gaan dan ze ook niet achter Batman aan?", sluit de gewezen spelmaker van onder meer Real Betis af met een kwinkslag.

Rotenberg gaf afgelopen week in een interview met Canal do TF aan dat Robben hoog op zijn lijstje staat. "Robben is mijn idool, ik vind hem een geweldige speler", stelde de bestuurder van Botafogo, die echter ook weet dat de kans aanwezig is dat hij een afwijzing ontvangt vanuit Nederland. "Er bestaat echter altijd een risico dat je te lang niets hebt gedaan. Ik heb contact opgenomen en hij heeft een antwoord gegeven. Hij was opgetogen met de aanbieding van Botafogo." Robben gaf vorige maand in een podcast van Bayern München aan dat het niet helemaal is uitgesloten dat hij ooit terugkeert als profvoetballer.