Kenneth Perez: ‘Nu ze geld hebben, hebben ze meer miskopen dan ooit gedaan’

De coronacrisis heeft forse financiële gevolgen in de voetbalwereld. Indien er voor langere tijd zonder publiek gevoetbald moet worden, scheelt dat Ajax, Feyenoord en PSV tientallen miljoenen euro’s. Kenneth Perez hoopt dat er daadwerkelijk iets gaat veranderen door deze financiële gevolgen, zo vertelt hij in een interview met Trouw.

“Daarmee zorg je ervoor dat de clubs waar het geld niet op kon, eindelijk eens beleid gaan voeren en dat iemand als Vincent Janssen (voormalige speler van AZ, red.), die ooit voor twintig miljoen euro werd gekocht door Tottenham Hotspur, geen gokje is, maar gewoon een serieuze aankoop”, zegt Perez. Hij denkt dat dit niet nadelig hoeft te zijn voor de Nederlandse clubs. “Ajax heeft Europees gezien veel minder geld te besteden dan de grote Spaanse en Engelse clubs, maar met creativiteit en inventiviteit hebben ze altijd mooie spelers voor weinig geld gevonden.”

“En nu? Nu ze geld hebben, hebben ze meer miskopen dan ooit gedaan. Met minder geld word je innovatief en beter in het maken van keuzes. Misschien dat Nederland Europees gezien wat dichter bij kan komen nu”, gaat de Deense oud-middenvelder, tegenwoordig werkzaam als analist voor FOX Sports, verder. Hij constateert dat het voetbal individualistischer is geworden en dat voetballers tegenwoordig een brand zijn, iets dat volgens hem juist niet zo snel zal veranderen. “Iemand die twee ­ballen recht vooruit kan trappen, is op sociale media al een ster. Aan die verheerlijking doen we allemaal mee.”

“Uit het archief zie ik soms oude beelden van collega’s, zoals Arnold Bruggink en Ronald de Boer, waarbij de commentator een doelpunt gewoon ‘een goede goal’ noemt. Nu schreeuwt een commentator dat hij nog nooit zoiets heeft gezien en wordt het doelpunt miljoenen keren herhaald”, benadrukt Perez. De oud-middenvelder heeft zich ook verbaasd over de reacties na het besluit van de KNVB om de competities te beëindigen, promotie of degradatie te schrappen en het Europa League-ticket aan Willem II toe te kennen. Hij noemt het 'tragikomisch', in een tijd waarin iedereen over 'bezinning en saamhorigheid' praat.

“Neem de directeur van ADO Den Haag, Mohammed Hamdi. Die stond te vertellen dat dit de enige juiste beslissing is. Of Tadic, die per se de kampioensschaal wil hebben, omdat hij vindt dat hij een prijs heeft gewonnen. En Willem II stuurde ­video’s de wereld in met de tekst: Europa, here we come! Totaal krankzinnig”, aldus Perez, die zich afvraagt of de KNVB überhaupt wel een plan aan de regering heeft laten zien voor voetbal zonder publiek. “Wie zegt mij dat er over een maand niet heel andere coronacijfers zijn? Dat we dan gewoon weer kunnen voetballen? Maar ja, wij wilden zo nodig duidelijkheid.”