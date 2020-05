‘Waarom niet eerst kijken naar piloten? Die verdienen volgens mij een vermogen’

Telstar gaat maandag als een van de laatste clubs in het betaald voetbal de groepstrainingen hervatten. Na twee maanden van individuele trainingen komen de spelers van Andries Jonker voor het eerst weer bij elkaar. In deze tijdsspanne vonden er regelmatig videocalls plaats, maar dat was voor Reda Kharchouch toch niet hetzelfde.

“Dat stukje gelach met de jongens; dat mis je vooral. Het even pesten en plagen van elkaar, maar vooral het sociale contact; dat heb ik de afgelopen weken het meest gemis”, vertelt de aanvaller in gesprek met NH Nieuws. Kharchouch, die afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie goed was voor twintig goals, kijkt ernaar uit om weer op het veld te staan. “Om weer even het kunstgras proeven, als ik maar even op het veld kan rennen en niet buiten op de stenen.”

Werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) bereikten donderdag een akkoord over noodmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis. Er komt onder meer een centrale regeling over het inleveren van salaris. De afspraken zullen naar schatting zeker 35 miljoen euro aan besparingen opleveren voor de clubs in het betaald voetbal. Spelers en trainers die een bruto jaarsalaris hebben van 25.000 euro zullen 2,5 procent inleveren. Vervolgens loopt dit voor de hogere salarissen progressief op naar maximaal 20 procent.

Hoewel er her en der begrip is voor de maatregelen, staat Kharchouch er net zo kritisch in als Jonker. “Waarom niet eerst kijken naar piloten?", vraagt de aanvaller zich openlijk af. "Die verdienen volgens mij een vermogen. Wij moeten nu als gevulde koekenclub het amandelnootje er afpulken en dat inleveren aan de staat.” Jonker gaf eerder al aan het ‘onvoorstelbaar’ te vinden ‘dat spelers die met pijn en moeite 25.000 euro per jaar verdienen, om een loonoffer worden gevraagd.’

“Ik ben blij dat wij in de categorie aanbevelingen vallen, de collectieve afspraken gelden niet voor Telstar. Ik zat trouwens net even snel met een potloodje uit te rekenen wat de maximale bijdrage van de gehele spelersgroep van Telstar zal zijn. Wat denk je? Ergens tussen de duizend en vijftienhonderd euro. Je lacht erom, maar je hebt nog gelijk ook”, benadrukte de trainer van Telstar afgelopen week.

De vakbonden zetten in Nederland vanaf het begin in op een regeling voor de hele bedrijfstak. Het pakket salarismaatregelen in Nederland geldt in eerste instantie tot 1 januari 2021. Spelers en trainers zien daarnaast af van eventuele resterende vakantiedagen over het seizoen 2019/20. Clubs krijgen de mogelijkheid om de vakantietoeslag over het seizoen 2019/20 in juni in plaats in mei uit te betalen.