‘Real Madrid en Barcelona moeten wéér salarisverlaging doorvoeren’

Real Madrid bestudeert achter de schermen de mogelijkheden om wéér een salarisverlaging door te voeren, zo schrijven Spaanse media zondag. De Madrileense grootmacht maakte op 8 april bekend dat de voetballers en basketballers akkoord waren gegaan met een salarisverlaging van tien procent, en zelfs twintig procent als de competities helemaal niet meer hervat zouden worden. Ofschoon het erop lijkt dat competities als LaLiga komende maand een doorstart zullen maken, voorziet Real Madrid nog méér financiële moeilijkheden.

Volgens de zondageditie van AS wikt en weegt Real Madrid een salarisverlaging van liefst dertig procent, los van het akkoord van vorige maand. Dat gaat op voor de A-selectie van Real Madrid, de selectie van Real Madrid Castilla en de bestuursleden van los Merengues, maar niet voor de 800 werknemers. Real Madrid had dit seizoen circa 822 miljoen euro aan inkomsten geraamd: 161 miljoen euro aan seizoenkaarten en andere toegangsbewijzen, 109 miljoen euro aan vriendschappelijke en internationale wedstrijden, 180 miljoen euro aan televisierechten en 371 miljoen euro aan marketing.

De laatste berichten uit Spanje wijzen erop dat Real Madrid zich ernstig zorgen maakt en uitgaat van het verlies van twintig procent aan inkomsten, het meest positieve scenario. Dat zou al een groot probleem vormen, daar de Spaanse topclub een kostenpost van circa 741 miljoen euro heeft. Het opnieuw doorvoeren van een salarisverlaging is dan ook de meest voor de hand liggende optie: Real Madrid is jaarlijks 283 miljoen euro kwijt aan de A-selectie. Een salarisreductie van 30 procent betekent een besparing van 85 miljoen euro in 2020/21. De spelers van Real Madrid Castilla en de bestuursleden zullen op jaarbasis bijna 15 miljoen euro inleveren als ze 30 procent op hun salaris worden gekort.

Grootverdieners als Sergio Ramos en Gareth Bale strijken naar verluidt 14,5 miljoen euro netto op jaarbasis op en zullen, indien de maatregelen worden doorgevoerd, genoegen moeten nemen met iets meer dan 10 miljoen euro. Het is onduidelijk wanneer in Spanje, dat ruim 26.000 doden door het coronavirus telt, weer toeschouwers tot de stadions zullen worden toegelaten. Real Madrid houdt alleen aan de verkoop van seizoenkaarten al jaarlijks 54 miljoen euro over. Het gesloten museum is ook een financieel drama: el Tour Bernabéu kost gemiddeld twintig euro en kent jaarlijks drie miljoen bezoekers. De winkels van Real Madrid, goed voor 25 miljoen euro omzet per jaar, zijn eveneens gesloten.

Bij concurrent Barcelona is de financiële situatie absoluut niet rooskleuriger. De Catalanen lopen naar verwachting alleen dit seizoen al tussen 120 en 140 miljoen euro mis, zo voorzag vice-voorzitter Jordi Cardoner recent. Dat bestaat sowieso uit 50 miljoen euro uit entreebewijzen en het museum, 39 miljoen euro aan televisierechten, tussen 20 en 25 miljoen euro aan inkomsten uit de Barcelona-winkels en nog eens 10 miljoen euro aan diverse andere inkomsten. De Catalanen werken inmiddels voor komend seizoen aan een begroting die liefst én ruim 250 miljoen euro minder zal zijn ten opzichte van deze voetbaljaargang.

Barcelona verwachtte aan het begin van dit seizoen een omzet van iets meer dan een miljard euro te draaien: 1,047 miljard euro. De regerend kampioen van Spanje stelde zich vier jaar geleden ten doel om in 2021 de grens van één miljard euro te slechten en lag dus voor op zijn eigen schema. De coronacrisis is dan ook een hard gelag. Barcelona rekende dit seizoen op 1,007 miljard euro aan uitgaven, waarvan 65 procent aan salarissen voor voetballers, bestuursleden en werknemers: 680 miljoen euro. Barcelona wil dit percentage in 2020/21 terugbrengen naar 60 procent, maar wel in een begroting van ongeveer 750 miljoen euro. Dat betekent liefst 230 miljoen euro minder aan salariskosten.