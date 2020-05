Willem II-fans schenden coronaregels bij massaal huisbezoek aan Pol Llonch

Een grote groep supporters van Willem II heeft zaterdagmiddag een ode gebracht aan enkele spelers van de club. Ruim honderd fans gingen in het dorp Maaskantje op bezoek bij het huis van clubicoon en aanvoerder Jordens Peters en reisden daarna terug naar thuisstad Tilburg, waar middenvelder Pol Llonch massaal werd toegezongen bij diens woning.

Het Brabants Dagblad meldt dat de supporters van Willem II rekening hielden met de coronamaatregelen, door zich met maximaal twee personen per auto te vervoeren. Op beelden die op Twitter opdoken van de ode aan Llonch is echter te zien dat de fans het niet zo nauw nemen met de anderhalve meter afstand die tijdens de coronacrisis in acht genomen dient te worden. De aanhangers staan in een grote groep zeer dicht bij elkaar, terwijl de naam van de Spaanse middenvelder wordt gescandeerd.

Esto es lo que significa Pol Llonch para los aficionados/ultras del Willem II pic.twitter.com/GAQQVWtUEK — Héctor (@hector_fg35) May 9, 2020

Jordens Peters kon de actie van zijn eigen supporters in ieder geval wel waarderen. "Mij was verteld dat een paar supporters een bedankje zou komen overhandigen voor dit mooie seizoen. Werd ik daarna gebeld of ik even naar buiten wilde lopen. Vijf minuten later stond er een file in Maaskantje. Geweldige actie", aldus Peters tegenover het Brabants Dagblad.

Het is niet voor het eerst dat Willem II-supporters massaal hun blijdschap tonen. Op vrijdag 24 april trokken aanhangers van de Tricolores en masse het centrum van Tilburg in, om te vieren dat de KNVB het ticket voor de voorronde van de Europa League aan Willem II heeft toegekend. Ook dat leidde vanwege de timing, middenin de coronacrisis, tot verontwaardiging.