Olympique Lyon hekelt beslissing: ‘We worden geslacht door Juventus’

De Champions League wordt op maandag 7 augustus hervat met de wedstrijd Juventus - Olympique Lyon, zo bevestigt Jean-Michel Aulas, voorzitter van laatstgenoemde club. De preses van les Gones voorziet grote problemen voor zijn club, die zich naar het nu laat aanzien nauwelijks zal kunnen voorbereiden op het treffen met Juventus.

Op donderdag 30 april besloot de Franse voetbalbond (FFF) om het seizoen in de Ligue 1 niet uit te spelen. De FFF koos ervoor om koploper Paris Saint-Germain uit te roepen tot kampioen en de Europese tickets voor komend seizoen eveneens te verdelen volgens de huidige ranglijst. Een grote domper voor Lyon, dat op die manier als nummer zeven van de competitie naast Europees voetbal grijpt. Voorzitter Aulas van Lyon kondigde eerder al aan juridische stappen te ondernemen tegen de beslissing om het seizoen niet af te maken.

De preses vreest daarnaast dat het stilleggen van het voetbal desastreus is voor de kansen van de Franse teams in Europees verband. "Als onze gerechtelijke stappen geen resultaat zullen hebben, dan zullen Lyon en PSG worden geslacht door het gebrek aan een voorbereiding", zegt Aulas tegen de Franse tak van RTL. Lyon verdedigt op 7 augustus in Turijn een 1-0 voorsprong, een duel dat achter gesloten deuren zal plaatsvinden. PSG verzekerde zich vlak voor het uitbreken van de coronacrisis al van een plek bij de laatste acht van de Champions League, door in eigen huis met 2-0 te winnen van Borussia Dortmund.

Aulas heeft nog altijd hoop dat de beslissing om het Franse seizoen definitief te staken, teruggedraaid wordt. "Deze crisis zal op 30 juni een strop voor het Franse voetbal van 900 miljoen euro betekenen", aldus de uitgesproken voorzitter. Onze wereld zal voor altijd vol littekens zijn. Ik weet niet wie het zullen overleven. In Europa zijn we de uitzondering." Verder laat Aulas zaterdag weten dat alle spelers van Lyon negatief getest zijn op corona.