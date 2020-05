DFL schrapt eerste ‘hervattingsduel’ vanwege dubbele coronabesmetting

De wedstrijd tussen Hannover 96 en Dynamo Dresden, die volgende week gepland stond in de 2. Bundesliga, zal geen doorgang vinden. Bij laatstgenoemde club zijn zaterdag twee spelers positief getest op corona, waardoor de voltallige selectie inclusief technische staf in veertiendaagse quarantaine moet.

Voor Dynamo Dresden is het daarom onmogelijk om volgende week zondag aan te treden op bezoek bij Hannover. In samenspraak tussen de Duitse Fussball Liga (DFL) en de gezondheidsinstanties in Dresden is besloten om het 'hervattingsduel' op te schorten. "Feit is dat we de komende veertien dagen niet kunnen trainen of aan wedstrijden deel kunnen nemen", zo laat sportief directeur Ralf Minge van Dresden weten.

Dresden stelt dat de twee getroffen spelers geen symptomen vertonen. "We hebben de afgelopen weken enorme inspanningen geleverd op het gebied van personeel en logistiek om alle voorgeschreven medische en hygiënische maatregelen strikt uit te voeren", aldus Minge. Dresden is sinds donderdag weer in groepstraining. Sindsdien hebben volgens de club twee oefensessies plaatsgevonden waarbij 'volledig fysiek contact' was toegestaan voor de spelers.

Bondskanselier Angela Merkel gaf afgelopen week haar goedkeuring aan de twee hoogste Duitse voetbalcompetities om vanaf volgende week te hervatten. Dresden staat na 25 gespeelde wedstrijden onderaan in de 2. Bundesliga, vier punten onder de degradatiestreep. Eerder werd overigens bekend dat ook bij 1. FC Köln, de nummer tien van de hoogste divisie in Duitsland, twee coronagevallen zijn. De wedstrijd van de club uit Keulen, volgende week zondag thuis tegen 1. FSV Mainz 05, gaat vooralsnog wél door.