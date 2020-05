Manchester United-fans verafschuwen gelekt thuisshirt voor seizoen 2020/21

In de Engelse media zijn zaterdag afbeeldingen opgedoken van de drie nieuwe shirts van Manchester United voor volgend seizoen. De nieuwe shirts van the Red Devils lijken niet in goede aarde te vallen bij de fans, die op Twitter massaal hun afschuw uitspreken over de tricots. "Why oh why nemen we het motief van een busstoel als thuisshirt?", zo reageert een supporter.

De fan van Manchester United doelt daarmee op de accenten (verticale lijntjes in de kleuren geel en zwart) die het rode thuisshirt van de club heeft gekregen "Dit moet een grap zijn die Adidas met ons uithaalt", schrijft een andere supporter. Volgens weer een andere fan doet het thuisshirt 'te veel denken aan een shirt van aartsrivaal Liverpool uit de jaren negentig'.

Het thuisshirt van Manchester United voor het seizoen 2020/21

Ook het nieuwe uitshirt van Manchester United is gelekt. Het tricot wordt volledig kakigroen en krijgt een bijpassende zwarte broek. "Dat groene shirt kunnen de spelers gebruiken als een excuus dat ze elkaar niet konden zien. Maar we kunnen in de rust altijd nog wisselen naar een ander afschuwelijk shirt, zoals toen tegen Southampton", zo doelt een supporter op de uitwedstrijd van Manchester United in het seizoen 1995/96 bij the Saints, toen de spelers in de pauze besloten om het grijze uitshirt te verruilen voor een blauw-wit tenue.

Manchester United krijgt verder een opvallend derde shirt, dat een zebraprint heeft met rode accenten. "Dat zebrashirt ... ik heb er gewoon geen woorden voor", zo klinkt het in een van de vele negatieve reacties op Twitter. "Ik verwacht rellen als ze ons werkelijk in dat vreselijke zebrashirt laten spelen", zegt weer een andere fan. Manchester United speelt sinds 2015 in shirts van Adidas, dat jaarlijks 85 miljoen euro betaalt voor de sponsoring.

Het uitshirt van Manchester United voor het seizoen 2020/21

Het derde shirt van Manchester United voor het seizoen 2020/21