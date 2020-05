Kompany: ‘Vreemde keuze, maar hij is de beste Premier League-verdediger ooit’

Vincent Kompany beschouwt Virgil van Dijk niet alleen als de beste verdediger in de Premier League op dit moment, maar aller tijden. Voor de verdediger annex assistent-trainer van Anderlecht is Van Dijk ondanks zijn relatief korte periode op het Engelse hoogste niveau beter dan Premier League-legendes als John Terry en Rio Ferdinand.

"Ik zou Virgil van Dijk kiezen als beste verdediger uit de Premier League-historie", zegt Kopmany tegenover het Britse platform Sporf. "Het is een vreemde keuze, omdat hij niet zolang in the scene is als jongens als Terry en Ferdinand. Die jongens hebben een hele lange periode in de competitie gespeeld, maar de signalen die Van Dijk afgeeft in zijn laatste paar seizoenen, maken het zo duidelijk dat als hij eerder naar de absolute top was gegaan, hij nog verder zou zijn." Van Dijk speelde jaren voor Celtic en Southampton en maakte in januari 2018 pas op 26-jarige leeftijd de overstap naar Liverpool.

Kompany, die als speler van Manchester City vaak tegen Van Dijk speelde in de Engelse competitie, beschouwt de Oranje-aanvoerder als een geweldige teamspeler. "Hij maakt een enorm verschil voor zijn team", zegt de Belg. "Een verdediger staat nooit op zichzelf, het gaat om zijn communicatie met ploeggenoten en hoe je je team sterker maakt. Het Liverpool voordat Van Dijk er was en het Liverpool nadat Van Dijk kwam is een compleet andere ploeg. Daarom kies ik hem als beste verdediger uit de Premier League ooit."

Ook oud-verdediger en AC Milan-legende Franco Baresi spreekt zaterdag lovend over Van Dijk. "Als ik de beste achterhoedespeler van dit moment moet kiezen, dan valt Virgil van Dijk echt op", zegt de 82-voudig Italiaans international op de website van de FIFA. "Hij toont de kwaliteit, het karakter en de kracht die een verdediger nodig heeft om een ??succesvolle leider van een team als Liverpool te zijn."