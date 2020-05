Derde Premier League-club spreekt zich uit tegen Project Restart

Watford heeft zich tegen de plannen, het zogenoemde Project Restart, gekeerd om het seizoen in Engeland op neutrale locaties af te maken. Vorige week lieten Aston Villa en Brighton & Hove Albion al weten dat het plan niet op hun steun kan rekenen. De Premier League wil de competitie hervatten met alleen nog maar duels op neutraal terrein.

Scott Duxbury, voorzitter van Watford, vindt de aanwezigheid van fans van essentieel belang en stelt dat er nog meer tegenstanders zijn. Veertien van de twintig clubs moeten het plan, waarbij in maximaal tien stadions in totaal 92 duels worden gespeeld, goedkeuren. “Aan het begin van dit seizoen kon niemand bedenken dat Watford Liverpool zou verslaan. Het team van Jürgen Klopp heeft het WK voor clubteams gewonnen en is winnaar van de Champions League. Ze spelen een voetbalstijl die ongelooflijk is om naar te kijken”, zegt Duxbury via de officiële kanalen van Watford, de nummer zeventien van de Premier League.

“Maar op 29 februari wonnen we zowaar van Liverpool. Om zelfs maar hoop te hebben om een van de beste elftallen die het land ooit heeft gekend te verslaan, moeten we in eigen stadion spelen. Voor onze eigen fans, met iedere speler mentaal en fysiek in de beste staat.” Duxbury zou het dan ook oneerlijk vinden als het seizoen niet in de eigen stadions kan worden afgemaakt. “Met alle gezondheidsrisico’s wordt ons gevraagd een competitie af te maken die niet lijkt op hoe die is begonnen.”

“Het zou een einde kunnen maken aan het avontuur van een kleine club als Watford in de Premier League. Is dat eerlijk? Heeft het met sportieve integriteit te maken? Natuurlijk niet.” Engelse media verzekerden recent dat ook West Ham United, Bournemouth en Norwich City het plan niet zien zitten. Saillant detail: de zes clubs die tegen zijn, bezetten samen de onderste zes plekken van de ranglijst.