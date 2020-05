VVV googelt op Haaland en komt uit bij tip van Lars Unnerstall

Lukas Schmitz maakt in de zomer de transfervrije overstap naar VVV-Venlo, zo maakt de club zaterdag bekend. De ervaren linkervleugelverdediger van Duitse komaf tekent in Venlo een contract voor twee seizoenen met een optie voor één extra seizoen. VVV versterkte zich eind april al met Guus Hupperts, die transfervrij overkomt van het failliete SC Lokeren.

Schmitz brengt een schat aan ervaring mee naar Venlo. De Duitser speelde in eigen land voor Werder Bremen, Schalke 04 en Fortuna Düsseldorf. Naast zijn speelminuten in de Bundesliga kwam hij met Schalke in 2010/11 in de Champions League tegen onder meer Valencia en Benfica uit en reikte hij tot de halve finales van het Europese miljardentoernooi.

De voorbije twee seizoenen speelde Schmitz in het tenue van Wolfsberger AC, dat eerder dit seizoen in de Europa League actief was. “Lukas kwam bij ons op de radar door een tip van Lars Unnerstall, met wie hij nog samen speelde bij Fortuna Düsseldorf”, licht technisch manager Stan Valckx toe. “We hebben hem een tijd gevolgd. Hij is een verdediger die makkelijk voetbalt, met drive naar voren.

“Hij kan als linkervleugelverdediger uit de voeten, maar ook als verdedigende middenvelder”, geeft de sportbestuurder aan. “Lukas heeft enorm veel ervaring opgedaan in de Duitse én Oostenrijkse Bundesliga en in de Europese clubcompetities waarin hij uitkwam en kan met die bagage extra sturing bieden in de verdedigende linies.”

“Toen ik gebeld werd door Stan Valckx heb ik even geïnformeerd bij een aantal oud-ploeggenoten en trainers naar de club”, reageert Schmitz. “Daar kwamen zeer lovende berichten uit. De club was daarnaast zeer doortastend. Ik heb de Eredivisie altijd met veel belangstelling gevolgd. Er wordt aanvallend en leuk voetbal gespeeld. Dat ligt mij wel. Maar het belang van het verdedigende aspect mag daarbij zeker niet uit het oog worden verloren. Dat is dan ook één van mijn belangrijkste taken.”