Boodschap voor Erik ten Hag: ‘In Nederland ben je dan al best oud’

Victor Jensen ruilde FC Kopenhagen in de zomer van 2017 in voor Ajax en de Deen werkte in de afgelopen jaren aan zijn ontwikkeling in Amsterdam. In de afgelopen twee seizoenen speelde de aanvallende middenvelder namens Jong Ajax zijn wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en Jensen hoopt dat hier in de eerstvolgende voetbaljaargang verandering in gaat komen.

“Ik ben nu twintig jaar oud en in Nederland ben je dan op een bepaalde manier al best oud. Natuurlijk wil ik me zo snel mogelijk aansluiten bij de hoofdmacht”, vertelt hij in het Deense Viaplay Sport Live. “Ik heb ook het gevoel dat ik er klaar voor ben, op de training kan ik makkelijk met het niveau mee.”

Jensen ligt momenteel nog tot medio 2023 vast bij Ajax en de jongeling heeft het gevoel dat het hoe dan ook tijd is om minuten te maken op het hoogste niveau: “Als de club voor volgend seizoen iets anders in gedachten heeft, kan het ook een optie zijn om mij te laten verhuren. Maar daar moeten we nog de tijd voor nemen.”

De international van Jong Denemarken heeft vooralsnog 35 wedstrijden namens Jong Ajax achter zijn naam staan. Op het tweede niveau was hij tot nu toe goed voor zeven goals en twee assists.