Jaap Stam optimistisch: ‘Maar ze hebben nog wel een paar topspelers nodig’

Jaap Stam droeg als speler drie jaar het shirt van Manchester United en de oud-verdediger volgt de verrichtingen van zijn oude club nog altijd op de voet. Stam ziet dat the Red Devils na een aantal moeizame jaren weer voorzichtig omhoog durven te kijken en hij hoopt dat de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer deze lijn door kan trekken.

“Er werd veel over Ole gesproken op het moment dat hij aan deze klus begon. Hij had daarna die geweldige serie, maar nadat hij zijn contract had getekend en een aantal wedstrijden verloor, werden de mensen sceptisch”, vertelt Stam in gesprek met Goal. “Ik denk echter ook dat iedereen bij de club wel wist dat de aangetrokken spelers tijd nodig hadden om te wennen aan de club, aan de druk en aan wat Ole in gedachten had.”

“Je ziet nu dat de spelers gewend raken aan de speelstijl en nu ze met Bruno Fernandes een klassespeler binnen hebben gehaald, is het makkelijker voor andere spelers om aan de bal te komen en gevaarlijk te worden”, gaat Stam verder. “Ik ben opgetogen voor Ole dat het steeds beter en beter gaat. Helaas voor hem ligt het nu allemaal stil, want in de laatste wedstrijden zag het er allemaal erg goed uit.”

De voormalige trainer van onder meer PEC Zwolle en Feyenoord denkt desondanks dat het nog wel even duurt voordat de club weer mee kan doen in de strijd om de Engelse landstitel: “Ze hebben het de afgelopen jaren goed gedaan tegen Manchester City, maar je kan dat soort individuele wedstrijden er niet tussenuit pikken en zeggen dat we voor de titel kunnen gaan omdat we hen een paar keer verslagen hebben.”

“Ik denk dat je het hele seizoen bijzonder stabiel moet presteren, zoals Liverpool doet. Je moet op een bepaalde manier spelen en ook je selectie op een bepaalde manier opbouwen, op een gegeven moment is het dan weer mogelijk om aan een landstitel te denken. Zoals ik het nu bekijk, hebben ze nog wel een paar topspelers nodig om die uitdaging aan te kunnen gaan.”