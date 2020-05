Verbeek spreekt over ‘slangenkuil’: ‘Hij bood spelers gewoon weer tonnen’

Gertjan Verbeek streek in oktober 2017 neer bij FC Twente, maar een lang dienstverband voor de oefenmeester in Enschede was niet weggelegd. Vijf turbulente maanden later volgde alweer zijn ontslag en Verbeek kreeg in deze tijd veel over zich heen. De onlangs bij Adelaide United vertrokken trainer spreekt zaterdag in gesprek met de Volkskrant onder meer over ‘doodsbedreigingen’ en ‘de meest afschuwelijke verwensingen’.

“Het beïnvloedt je denken. Na Twente wilde ik wel naar Verweggistan”, blikt hij terug. Verbeek geeft toe dat hij ook fouten heeft gemaakt in zijn tijd in de Grolsch Veste: “Ik las onlangs een stuk van Sjors Ultee, nu trainer van Fortuna Sittard die destijds in de opleiding bij Twente werkte. Dat ik altijd uitging van het conflictmodel. Maar er waren ook alleen conflicten bij Twente, vanaf dag één. Conflicten waaraan ik part noch deel had. Dat is nog zo.”

Verbeek verwijst onder meer naar het vertrek van technisch directeur Ted van Leeuwen: “Het is een slangenkuil. Je weet nooit met wie je van doen hebt, zeker sinds financier Dik Wessels overleed.” Naast Verbeek moesten ook algemeen directeur Eric Velderman en commercieel en technisch directeur Jan van Halst het veld ruimen na het overlijden van Wessels. Van Halst werd op zijn beurt weer opgevolgd door Van Leeuwen: “Die bood spelers gewoon weer salarissen van tonnen. In de Eerste Divisie.”

“Omdat supporters zeggen: we kopen allemaal weer een seizoenkaart. Ze kwamen gewoon met 25-, 30 duizend man. Fantastisch. Sponsors zeiden: we trekken die kar één jaar, tot de promotie. Dus het budget ging niet echt naar beneden.” Verbeek zag echter dat de inkomsten werden uitgegeven aan salarissen in plaats van het naar beneden brengen van de schuldenlast: “En dat deden ze nadat een deal met de gemeente voor steun rond was gekomen. Dan denk ik: hoe kun je dat als gemeente verantwoorden?”