Arda Turan: ‘Barcelona? Ik dacht dat ik naar Bayern München zou gaan’

Arda Turan wijst Ernesto Valverde aan als de reden waarom hij bij Barcelona niet is geslaagd. De aanvallende middenvelder maakte op 26 april 2017 in de thuiswedstrijd tegen Osasuna (7-1 winst) zijn allerlaatste minuten in het tenue van de Spaanse topclub. Nadien kwam hij vanwege blessureleed of tactische redenen niet meer binnen de lijnen, alvorens hij meerdere keren aan Istanbul Basaksehir werd uitgeleend.

Het contract van Turan met Barcelona loopt per 30 juni af en het is zijn intentie om bij Galatasaray terug te keren, ook al heerst er de nodige verdeeldheid bij de Turkse topclub over zijn eventuele rentree. “Ik was niet teleurgesteld of verdrietig toen ik Barcelona verliet”, verzekert Turan in gesprek met Spaanse media. “Dat had ik kunnen zijn als ik had gefaald, maar ik heb niet één minuut speeltijd van Valverde gehad.”

“Ik was degene die een seizoen eerder de meeste assists na Lionel Messi en Luis Suárez had gegeven”, benadrukt Turan. Rond de overgang van de Turk naar het Camp Nou was al veel te doen geweest. Barcelona kreeg in 2015 een transferverbod opgelegd, maar betaalde desondanks een vaste transfersom van 34 miljoen euro aan Atlético Madrid. Dat kon via variabele clausules nog tot 41 miljoen euro oplopen. Dat Turan pas op 1 januari 2016 officieel geregistreerd kon worden en derhalve een half jaar lang geen wedstrijden voor de Catalanen kon spelen, was beide partijen om het even.

Barcelona was niet de enige club met concrete interesse in Turan in de zomer van 2015. “Mijn zaakwaarnemer Ahmet Bulut had mij niet verteld dat Barcelona mij had aangetrokken. Ik kwam daar pas twee weken later achter. Barcelona? Ik dacht dat ik naar Bayern München zou gaan. Een jaar eerder ging mijn transfer naar Manchester United op het allerlaatste moment niet door. Ahmet liet een paar documenten uit zijn tas vallen en daar stond het logo van Barcelona op. Ik kon het niet geloven.”