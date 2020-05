Napoli laat van zich horen: ‘Hij heeft geen idee wie de preses van Getafe is'

Ángel Torres voedde eerder deze week de geruchten over een mogelijke transfer van Marc Cucurella naar de Serie A. De veelzijdige linkspoot was tot de coronacrisis bezig aan een sterk seizoen in LaLiga en volgens de voorzitter van Getafe heeft dat tot de nodige belangstelling geleid. “Er zijn veel clubs geïnteresseerd in onze spelers. Zo belt de voorzitter van Napoli mij drie keer per dag”, vertelde hij aan Radio Marca.

De uitlatingen van Torres over de huurling van Barcelona en de vermeende interesse vanuit Napels zorgden voor verbazing bij Napoli, dat via de officiële kanalen reageert. “Het is een hoax, het is fake news”, benadrukt de Serie A-club. “Onze voorzitter Aurelio De Laurentiis heeft geen idee wie de voorzitter van Getafe is en heeft met geen van zijn medewerkers gesproken over Cucurella.”

Chelsea, Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen zouden de verrichtingen van Cucurella naar verluidt nauwgezet volgen. Getafe zal zeer waarschijnlijk de optie tot koop van zes miljoen euro lichten, en heeft dat volgens Spaanse media al gedaan, maar dat is niet het enige bedrag dat Barcelona tegemoet kan zien indien de linkspoot nóg een transfer maakt. De clubs kwamen eerder namelijk al de voorwaarden over een definitieve overeenkomst overeen.

Cucu krijgt een transferclausule van 25 miljoen euro als hij een definitief contract met Getafe ondertekent. Indien hij vervolgens getransfereerd wordt, gaat veertig procent van dat bedrag naar Barcelona. De koploper van LaLiga zou niet de intentie hebben om de linksback annex linkermiddenvelder terug naar het Camp Nou te halen, ook al heeft hij een groot aandeel in het sublieme seizoen van los Azulones.

Quique Setién heeft twee linksbacks in zijn A-selectie: Jordi Alba en Junior Firpo. De Spaans international kampte dit seizoen met divers blessureleed, terwijl Firpo in zijn eerste jaar niet altijd een zekere indruk maakt. De aan Schalke 04 verhuurde Juan Miranda staat naar verluitd boven Cucurella in de pikorde indien Barcelona in de zomer een verhuurde speler wil terughalen.