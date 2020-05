‘Ik heb een strategie ontwikkeld hoe ik oud wil worden met Truus’

Louis van Gaal is in een interview met het Algemeen Dagblad openhartig over zijn loopbaan als trainer en leven buiten de voetballerij. Hij kijkt terug op zijn periode als directeur van Ajax, die van korte duur bleek tijdens de zogenaamde Cruijff-revolutie.

Van Gaal werd in 2011 aangesteld bij Ajax als directeur, maar daar was bestuurslid Johan Cruijff het niet mee eens. In een conflict kwam Van Gaal uiteindelijk in de rechtbank tegenover een deel van de club te staan. Desondanks is de liefde voor Ajax sindsdien niet bekoeld, zo geef de oud-trainer aan. “Bij Ajax vierde ik mijn eerste successen en mijn leven is vanaf mijn jongste jaren doordesemd geweest met Ajax - dat gaat er nooit meer uit. Die hele toestand ontstond omdat Johan Cruijff mij niet zag zitten. Voor de goede orde: dat mocht hij vinden, want iedereen heeft recht op zijn mening. Maar het kwalijke is dat mijn imago in die tijd doelbewust is beschadigd door een bepaalde hoek van de media.”

Van Gaal vult aan: “Ik werd weggezet als een valsspeler en een baantjesjager. Terwijl het pas vals en slap was geweest als ik niet thuis had gegeven. Voor het geld deed ik het niet, want ik verdiende bij Bayern München tien keer zoveel”, aldus de voormalig bondscoach van Oranje, die destijds net was vertrokken bij de Duitse grootmacht. “Ik wilde dit echt doen uit clubliefde. Ik wilde er bovenop zitten bij Ajax, elke dag, invloed uitoefenen, mensen inspireren, beslissingen nemen. Het werd een korte, nare periode. Al moet ik zeggen dat ik door die zwartmakerij en het geruzie nog wel het Nederlands elftal en Manchester United heb kunnen doen, omdat ik dus een vrij man was. Zo zie je maar: elk nadeel heeft zijn voordeel.”

Nieuw boek

Van Gaal werkte mee aan een nieuw boek genaamd LvG, waarin hij vertelt dat hij nadenkt over zijn dood. “Mijn vader, broers en zussen zijn jong gestorven. We hebben zelfs een schoonzoon verloren, veel te jong - verschrikkelijk. Mede daarom heb ik een strategie ontwikkeld hoe ik oud wil worden met Truus”, verklaart hij. “We hebben onze woonhuizen zo geselecteerd dat ze passen bij deze fase van ons leven, met de noodzakelijke faciliteiten en comfort.”

Samen met zijn vrouw en kinderen sprak Van Gaal al veel over de manier waarop zij afscheid van elkaar zullen nemen. “Ik heb nu de tijd dat alvast in orde te maken”, aldus een eerlijke Van Gaal. “Veel mensen schuiven het voor zich uit, maar ik wil dat niet. Dat heeft te maken met het overlijden van Fernanda, de moeder van mijn kinderen. Wij hebben toen niet goed afscheid van haar kunnen nemen. Dat is het ergste wat er is. Dat zien en horen we nu ook van mensen die hun naaste hebben verloren door corona zonder afscheid te kunnen nemen. Ik wil voorkomen dat zoiets ook bij mij gebeurt.”