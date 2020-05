Steven Berghuis: ‘Ik dacht zelf dat het een goede stap zou zijn'

Steven Berghuis was in het afgekapte seizoen de man om wie het draaide bij Feyenoord en de supporters vrezen dan ook dat de Oranje-international wordt weggekocht uit De Kuip. De aanvaller heeft er geen geheim van gemaakt dat hij openstaat voor een nieuw buitenlands avontuur, maar in gesprek met De Telegraaf lijkt hij de achterban hoop te geven. Met de komst van trainer Dick Advocaat en Frank Arnesen als technisch directeur is bij Feyenoord een nieuw topsportklimaat ontstaan en dat heeft Berghuis goed gedaan.

Berghuis is blij met de manier waarop Advocaat en Arnesen zich opstellen in Rotterdam. “Ze zijn samen ergens mee bezig, willen iets neerzetten”, aldus de 28-jarige buitenspeler. “Arnesen is bij alle trainingen aanwezig, ik zie ze voortdurend praten. Ook bij een uitlooptraining. Het gaat altijd echt inhoudelijk over voetbal en het is duidelijk dat ze niet gauw tevreden zijn. Als zij dat signaal afgeven, de belangrijkste voetbaltechnische mensen dus, moet iedereen daarin mee. Dat miste ik hier vorig seizoen wel.”

Onder leiding van Advocaat zette Feyenoord de weg naar boven in. De Rotterdammers stonden op de derde plaats toen het seizoen werd beëindigd door de coronacrisis. Berghuis is van mening dat zijn club moet meedoen om de landstitel. “Het mooie vind ik dat Dick dat ook uitstraalt. Toen hij hier begon, was het even kijken wat er mogelijk was. We wonnen de eerste partijen tegen VVV-Venlo en RKC Waalwijk en daarna ging het draaien. Vervolgens was alleen winnen niet goed genoeg meer. Hij wil altijd meer, het moet elke week nog veel beter. Dat hoort ook bij een club als Feyenoord”, vertelt Berghuis, die het moeilijk vindt om te zeggen wat er volgend seizoen mogelijk is. “We hebben het afgelopen jaar veel huurspelers gehad en dus weet je niet goed hoe we er met de selectie straks voor staan.”

Berghuis mag zich dit seizoen onder Advocaat aanvoerder van Feyenoord noemen. Hij ervaart die rol als zeer eervol, zo laat hij weten. Hij had het liefst vorig seizoen al een belangrijke rol op zich genomen. “Jaap (Stam, red.) koos voor Botteghin aan het begin van dit seizoen. Het jaar ervoor wilde ik al vice-aanvoerder zijn achter Robin, maar Van Bronckhorst wilde dat niet. Die koos voor Jordy Clasie als tweede man. Ik dacht zelf dat het een goede stap zou zijn. Nu, onder Advocaat, is er wel dat vertrouwen. Ik voel dat het heel goed voor me is, het was de prikkel die ik nodig had.”

Voor Berghuis is het afwachten wat de zomer gaat brengen. Ervaring heeft hem geleerd dat niet ieder buitenlands avontuur een stap vooruit is. “Ik heb dat bij Watford toch ook gezien. Waar zit ik naar te kijken, dacht ik soms. Aan de onderkant van de Premier League zijn er wedstrijden waar het niveau niet zo hoog is, hoor. Ik heb met Feyenoord één seizoen de Champions League meegemaakt. Dat zou ik nog vaker willen”, zo klinkt het. Een gesprek met Advocaat en Arnesen heeft hij reeds achter de rug. “Ze vroegen hoe ik er nu in stond. Toen heb ik het precies zo verwoord. Dat ik blij ben met mijn rol als aanvoerder, met de spelers die we nu hebben, met de trainer, met Frank zelf en met het topsportklimaat dat er nu is.”