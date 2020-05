Clattenburg keek ogen uit als scheidsrechter van Ajax: ‘Wat een speler’

Mark Clattenburg geldt als een van de beste scheidsrechters van zijn generatie. De Engelsman floot tussen 2004 en 2017 op het hoogste niveau in zijn eigen land en had gedurende zijn carrière de leiding over internationale topwedstrijden, zoals de finales van de Champions League en het EK in 2016. In een column voor de Daily Mail blikt de voormalig arbiter, inmiddels 45 jaar, terug op zijn loopbaan. Hij schaart Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Luis Suárez onder de beste voetballers met wie hij ooit gezamenlijk op het veld stond.

Clattenburg kan zich nog goed herinneren wanneer hij voor het eerst een wedstrijd floot waarin Suárez speelde. Dat was in augustus 2009, in de play-offronde van de Europa League. Ajax won thuis met 5-0 van Slovan Bratislava en Suárez scoorde viermaal. "Toen ik thuiskwam, zei ik tegen mijn vrienden: 'Ongelooflijk, wat een speler!' Hij speelde soms op het randje, een beetje zoals Diego Costa, maar hij had toen al enorm veel talent", weet Clattenburg nog. "Ik was blij toen hij Liverpool ging, want ik wist dat de Premier League een fantastische speler mocht verwelkomen. Hij was iemand die altijd de grens opzocht en daar moest je als scheidsrechter mee omgaan. Hij schold je altijd uit in het Spaans. Maar ik heb overal ter wereld gefloten en ik ken alle scheldwoorden, dus soms riep ik wat terug. Daar schrok hij van. Als scheidsrechter moet je proberen bij te dragen aan het voetbal. Daarvoor moet je weten hoe je omgaat met spelers als Suárez. Als je dat niet kan, stapelen de problemen zich alleen maar op."

Het Ajax dat in augustus 2009 de strijd aanbond met Slovan Bratislava.

Zijn eerste kennismaking met Messi was een stuk later, in de kwartfinale van het Champions League-seizoen 2014/15. "Toen ik voor het eerst een wedstrijd van Messi floot, was ik eerlijk gezegd geschokt. Het was een wedstrijd van Barcelona tegen Paris Saint-Germain. Ik weet nog dat ik zo dicht bij hem stond, en dacht: mijn God, dit is niet te geloven. Als scheidsrechter let je meestal op de bal. Maar als hij de bal had, raakte je die soms uit het oog. Kun je nagaan hoe het voor de verdedigers was", grapt Clattenburg. "Als hij aan de bal was, moest ik de wijze waarop ik situaties beoordeel bijstellen. Hij was namelijk technisch zo goed, dat zijn tegenstanders andere dingen deden om hem af te stoppen: soms proberen ze dat met hun voeten, soms met hun bovenlichaam. Toen hij in die wedstrijd zelf op de voet van een tegenstander ging staan, moest ik hem waarschuwen. Hij klaagde niet. Hij zei eigenlijk helemaal niets. Dat is wie hij is. Maar toch zie je ernaar uit om als scheidsrechter op hetzelfde veld als Messi te staan, want je weet dat het een bijzondere wedstrijd kan worden."

Ook voor Ronaldo heeft Clattenburg bijzonder veel waardering. "Wat ik bovenal bewonder aan Ronaldo, is zijn vermogen om te komen bovendrijven als zijn ploeg in de problemen zit. Ik heb wedstrijden van hem gefloten in de Premier League toen hij nog een jonge speler was, en later ook bij Real Madrid. Hij liet het altijd zien", weet de oud-toparbiter. "Je besefte gewoon dat je het veld deelde met een unieke speler, die de wedstrijd op ieder moment kan doen kantelen." Ook persoonlijk had hij een goede verstandhouding met de Portugees. "Toen ik na de EK-finale van 2016 op de trap liep om mijn medaille op te halen, probeerde hij me nog even een knuffel te geven. Dat was het respect dat we voor elkaar hadden. Het was jammer dat hij zo vroeg in de finale geblesseerd raakte, want de wedstrijd moest verder zonder een grote speler. Maar ik heb hem nooit anders behandeld dan een andere speler en ik denk dat we juist daarom een goede band hadden. Ik kan me nog herinneren dat er na een wedstrijd een ondertekend shirt bij mijn kleedkamer werd gebracht. 'Voor Mark. De beste wensen, Cristiano Ronaldo', stond erop. Ik had er niet om gevraagd. Het was zo'n mooi gebaar. Volgens mij heb ik Ronaldo nooit een kaart uitgedeeld, misschien gaf hij me daarom dat shirt", grapt hij.