Valentijn Driessen: ‘Niet binnen proporties hoeveel Daley Blind moet inleveren’

Valentijn Driessen is kritisch op het 'historisch akkoord' over salarisvermindering dat het Nederlandse betaald voetbal donderdag naar buiten bracht. De journalist van De Telegraaf vindt dat het genoemde percentage van twintig procent te hoog is, en benadrukt dat het slechts om een advies gaat. "De werkgevers (FBO, red.) en werknemers (VVCS en ProProf, red.) hebben zogenaamd een historisch akkoord gesloten, waar grote vraagtekens bij zijn te zetten", zegt Driessen in de podcast Kick-Off van zijn krant.

"Het zijn historische aanbevelingen, die kan ik ook nog wel een paar doen. Het zijn aanbevelingen, en dan weet je één ding zeker: je hoeft ze niet op te volgen. Je kan ze opvolgen, maar je hoeft ze niet op te volgen", weet Driessen. In het advies staat dat jaarsalarissen tot 500.000 euro te maken krijgen met een salarisverlaging van 17,5 procent. Op bedragen die daarboven zitten zou twintig procent worden ingehouden, zolang er zonder publiek gespeeld moet worden.

Driessen vindt dat de genoemde percentages te hoog zijn. "De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, helemaal mee eens, maar het moet allemaal wel een beetje binnen bepaalde proporties blijven. Als je dan ziet dat Daley Blind van Ajax een miljoen euro salaris moet inleveren! Dan denk ik: waar gaat dit over? Iedereen is erbij geweest toen hij tekende, dat vind ik niet binnen proporties."

Volgens Driessen dreigt het financiële gat tussen de Eredivisie en de buitenlandse topcompetities groter te worden, omdat bijvoorbeeld in Engeland en Duitsland het seizoen vermoedelijk wél afgemaakt kan worden. "De tv-gelden kunnen in principe doorgaan, als de mensen tenminste voldoende geld hebben om de tv-zenders te betalen, want dat speelt natuurlijk ook een rol", zegt de journalist. "En dan zullen ze in Engeland nog steeds topsalarissen en goede transfersommen blijven betalen. Dan moet je uitkijken dat spelers niet weglopen. Als Daley Blind dadelijk een miljoen minder verdient, dan kan hij rustig zeggen: 'Dan is dit het juiste moment om voor Juventus te kiezen.'"