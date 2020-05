Heurelho Gomes: ‘Hij is degene bij PSV die ik nog scherp in de gaten houd’

Heurelho Gomes bewaart warme herinneringen aan zijn dienstverband bij PSV. De clublegende speelde tussen 2004 en 2008 in Eindhoven en werd gedurende die periode viermaal landskampioen. In een interview met PSV TV zegt de Braziliaan vrijdagavond dat hij bijvoorbeeld nooit zal vergeten hoe het publiek hem in het seizoen 2006/07 eerde met een gigantisch spandoek: Gomes, O Goleiro Grande. Hij volgt de verrichtingen van zijn oude club nog altijd op de voet.

"Ja, ik volg het allemaal via Instagram. PSV is nog altijd mijn thuis", verzekert de 39-jarige keeper, die sinds 2014 voor Watford speelt. Als hij wordt gevraagd voor welke speler van PSV hij nog speciale aandacht heeft, noemt hij Ibrahim Afellay. De huidige aanvoerder van PSV was een aanstormend talent in het eerste seizoen van Gomes en brak definitief door in het seizoen 2005/06. "Hij heeft dit seizoen niet zoveel gespeeld, maar hij maakt deel uit van mijn geschiedenis bij PSV. Ik vind hem fantastisch. Ik was heel blij toen hij terugkeerde bij PSV. Hij is degene bij PSV van wie probeer zijn carrière goed in de gaten te houden."

Gomes wist kort na zijn komst al dat Afellay gold als een groot talent in Eindhoven. "Pedro Salazar (de inmiddels overleden oud-perschef van PSV, red.) zei eens tegen me: 'Zie je die jongen daar? Dat is een van onze grote talenten.' En Afellay heeft het waargemaakt. Hij was een goede speler voor ons en voor de clubs waarvoor hij daarna speelde." Hoewel Gomes zelf ook weleens flirtte met een terugkeer bij PSV, is het nooit zover gekomen. Het is de vraag hoe lang hij nog doorgaat als voetballer: hij heeft een aflopend contract bij Watford. "Mocht het seizoen worden hervat, dan moet ik dus met de club in gesprek gaan", weet hij. Dit seizoen speelde hij tweede viool achter Ben Foster en kwam Gomes enkel in actie in drie EFL Cup-wedstrijden.

"Waarschijnlijk willen ze dat ik mijn contract verleng. Vorig seizoen wist ik voor 99 procent zeker dat ik zou stoppen, maar toen zeiden ze dat ze nog minstens een jaar met me door wilden. Op dit moment weet ik niet wat er volgend seizoen gaat gebeuren. Ik heb dit seizoen niet veel gespeeld, maar op de trainingen en tijdens de wedstrijden waarin ik wél speelde, voelde ik me fit", geeft de routinier aan. "Ik ben 39 jaar, maar kan misschien nog wel een jaartje door. Mijn reflexen zijn niet meer wat ze ooit waren, maar ik wil eigenlijk nooit stoppen met voetbal. Je moet je alleen wel realiseren dat je niet voor altijd door kunt gaan. Ik denk dat ik nog één jaar op een goed niveau kan spelen. Daarna zal ik me moeten realiseren dat het tijd is om te stoppen."