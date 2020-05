Matthijs de Ligt: ‘Bij Ajax deed ik dat misschien maar één keer per drie duels’

Matthijs de Ligt maakte vorige zomer de overstap van Ajax naar Juventus. De centrumverdediger moest in zijn eerste maanden wennen aan het spel in Italië, en merkte na verloop van tijd op dat zijn stijl van verdedigen bij la Vecchia Signora anders was dan in zijn periode bij Ajax. "Vorig seizoen bij Ajax heb ik amper tackles gemaakt", zegt De Ligt op de website van de UEFA.

"Bij Ajax maakte ik misschien elke drie wedstrijden een tackle, dit seizoen met Juventus realiseerde ik me op een gegeven moment dat ik meer tackles aan het maken was, en ik had zoiets van: "Hmm, waarom doe ik dat?", zo analyseerde De Ligt zijn eigen spel. "Het belangrijkste is ook: als je een tackle maakt, heb je al een fout gemaakt in de positionering, of ben je niet dichtbij genoeg bij je tegenstander. En ik begon mijn spel te analyseren en ik zag dat het misschien beter is om meer op de been te blijven en gewoon met je tegenstander mee te gaan in plaats van te tackelen."

De Ligt neemt daarin een voorbeeld aan Virgil van Dijk, zijn verdedigingspartner bij het Nederlands elftal. "Voor het oog is het natuurlijk prachtig om te zien: iedereen houdt van een goede tackle. Maar momenteel is Virgil van Dijk een van de beste verdedigers ter wereld. Je ziet hem nooit een tackle maken. Hij staat altijd op de juiste plek op het juiste moment, en blijft rechtop staan. Supporters zien het niet zo vaak omdat ze een hele harde tackle mooi vinden, maar een tackle is het laatste redmiddel, de laatste optie", zegt de twintigjarige mandekker.

Een ander belangrijk aspect van het verdedigen is voor De Ligt de opbouw van achteruit. "Juventus is natuurlijk de grootste club in Italië. We willen wedstrijden winnen en daarvoor moet je aanvallen. Het is dan belangrijk om van achteruit op te bouwen, initiatief te nemen en durf te tonen. Om dat goed te kunnen, moet je over technische vaardigheden beschikken", weet de 23-voudig Oranje-international.