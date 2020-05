‘Ik houd van Frenkie de Jong en ik hoop naast hem op het veld te zullen staan’

Pedri ziet ernaar uit om aan de slag te gaan bij Barcelona. De zeventienjarige middenvelder maakt na dit seizoen officieel de overstap naar zijn nieuwe club, die in september 2019 alvast een transfersom van vijf miljoen euro overeenkwam met zijn huidige werkgever Las Palmas. Pas aan het eind van de voorbereiding op komend seizoen lijkt Barcelona te gaan nemen over de toekomst van de jongeling, die dus de kans zal krijgen om zich te laten zien bij het keurkorps van Quique Setién.

In een interview met het clubkanaal van Barcelona op YouTube zegt Pedri uit te kijken naar zijn eerste kennismaking met zijn nieuwe ploeggenoten. "Iedereen wil natuurlijk Messi ontmoeten", reageert hij op de vraag met wie hij het liefst kennis wil maken. "Ik heb hem al even gezien toen ik op Ciutat Esportiva was (het sportcomplex van Barcelona, red.) om mijn transfer af te ronden. De spelers gingen op dat moment net naar buiten om te trainen, dus ik zag bijna iedereen. Voor mij was het en heel bijzondere dag. Mijn ouders en mijn broer waren er allemaal bij."

Pedri wordt zo nu en dan de ‘Canarische Andrés Iniesta’ genoemd. Net als de clublegende voelt hij zich op zijn plek als linkshalf, al heeft hij gedurende zijn prille carrière al diverse posities bekleed. Meestal bezet Pedri de linkerzijde van het middenveld. In de laatste twee competitieduels voordat LaLiga2 werd stopgezet was hij echter de meest vooruitgeschoven middenvelder, ofwel de eerste ‘1’ in het 4-4-1-1-systeem van Las Palmas. Als hij wordt gevraagd met wie hij zijn stijl vergelijkt, noemt hij ook Iniesta. "Zelfs nu hij niet meer voor Barça speelt. Hij heeft veel voor Barcelona betekend. Van mijn vader moest ik ook altijd goed kijken naar Michael Laudrup, dus ik heb een paar video’s van hem gezien. Ik houd ook erg van zijn stijl."

Ook Frenkie de Jong kan rekenen op de bewondering van Pedri. Hij noemt de international van Oranje, als hij wordt gevraagd welke speler van Barcelona het best zou passen bij zijn eigen speelstijl. "Ik houd van zijn speelstijl en ik hoop dat ik naast hem op het veld kan staan", geeft Pedri aan. "Ik denk dat ik wel overeenkomsten heb met Frenkie, al denk ik dat ik iets aanvallender ben ingesteld." Nerveus om zijn nieuwe ploeggenoten te ontmoeten is Pedri niet echt. 'Ik denk dat het niet heel anders zal zijn dan in de kleedkamer van Las Palmas. Sinds ik klein ben kijk ik al naar deze spelers op tv, dus het zal waarschijnlijk wel iets met me doen als ik ze zie. Maar het komt uiteindelijk wel goed."

Over zijn nabije toekomst weet Pedri nog weinig. Setién wil hem in de voorbereiding op de jaargang 2020/21 van dichtbij aan het werk zien tijdens trainingen en oefenwedstrijden. Daarna sluit de middenvelder eventueel aan bij het eerste elftal. Mocht Pedri bij het B-elftal worden ondergebracht, dan is een nieuwe verhuurperiode een optie, zo wist Mundo Deportivo. vorige maand al te melden. Door Sport werd de tiener in verband gebracht met Ajax; directeur voetbalzaken Marc Overmars zou al maandenlang van Pedri gecharmeerd zijn. Het talent zou echter al meerdere aanbiedingen hebben ontvangen en neemt de tijd om zijn opties af te wegen.