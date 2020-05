Keuken Kampioen Divisie luidt noodklok: ‘Gemiddeld salaris is 2750 euro’

De clubs uit de Keuken Kampioen Divisie hebben vrijdagavond de noodklok geluid in een gezamenlijk persbericht. In samenwerking met het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG), de beroepsvereniging van actuarissen, heeft de Coöperatie Eerste Divisie (CED) een aantal scenario's uitgewerkt waarin de impact van de coronacrisis uiteen wordt gezet. Afhankelijk van de ontwikkelingen valt een gezamenlijk verlies van minstens vijf miljoen euro en maximaal zestig miljoen euro te verwachten, luidt de conclusie.

Het verlies wordt onder meer veroorzaakt doordat de baten bij clubs zullen dalen met veertig tot vijftig procent, ondanks de bezuinigingen die ze doorvoeren. "Een fors loonoffer is voor de Keuken Kampioen Divisie zeer beperkt haalbaar vanwege het gemiddelde salaris van een speler in de Keuken Kampioen Divisie van 2750 euro bruto per maand", schrijft men. Achter de schermen wordt onder meer gewerkt aan vermindering van het minimum aantal contractspelers en het aanspreken van aandeelhouders en investeerders.

Er wordt in de berekeningen met 'een tiental' scenario's rekening gehouden. In het meest gunstige scenario begint het nieuwe seizoen op 1 september, met publiek. Dan zou het verlies beperkt blijven tot vijf miljoen euro. Andere voor de hand liggende scenario's zijn een herstart op 1 september met publiek vanaf 1 januari, een herstart op 1 september zonder publiek in het volledige seizoen, een herstart op 1 januari 2021 (een halve competitie) zonder publiek en het doemscenario waarin het gehele seizoen 2020/21 komt te vervallen. In het laatste geval wordt het totale verlies geraamd op zestig miljoen euro.

De Keuken Kampioen Divisie laat weten dat wordt overwogen om aan gemeenten te vragen om de huren van de stadions kwijt te schelden, zolang er niet of zonder publiek wordt gespeeld. Uiteindelijk is het doel van de CED helder: geen enkele club mag failliet gaan als gevolg van de crisis. "De CED is samen met KNVB en Eredivisie in overleg met de overheid, gemeenten en alle overige stakeholders hoe het Nederlands profvoetbal deze storm kan overleven. Daarbij staat voor de CED één doel centraal: op 1 juli 2021 bestaan er nog steeds 34 BVO’s." Marc Boele, algemeen directeur CED, zegt dat de gevolgen voor de Keuken Kampioen Divisie 'desastreus' zullen zijn, als er niet vanaf 1 september gevoetbald kan worden.