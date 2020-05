Schimmelpenninck walgt van Babel: ‘Schaamteloos, en klassiek voor nieuw geld’

Ryan Babel ligt vrijdag hevig onder vuur op Twitter. De door Ajax gehuurde aanvaller geeft zijn volgers in een zeer opmerkelijke post op Instagram tips over 'hoe je legaal bijna nul belasting kunt betalen'. Het leidt tot verontwaardiging bij onder meer Sander Schimmelpenninck, hoofdredacteur van Quote, die hard uithaalt naar Babel en de post 'schaamteloos' noemt.

Op de foto die Babel op zijn Instagram-pagina postte is te zien hoe hij het boek Tax-Free Wealth van Tom Wheelwright aan het lezen is. "Houd jij ervan om belasting te betalen? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik in ieder geval niet", zo luidt het bijschrift van Babel, die vervolgens doorverwijst naar een andere Instagram-pagina, waarop hij advies blijkt te geven over 'hoe je legaal bijna nul belasting kunt betalen'. "Disclaimer: dit is alleen voor educatieve doeleinden", zo lijkt Babel zich in te willen dekken.

Schaamteloos, en klassiek voor nieuw geld: in de misvatting verkeren dat je elke cent zelf hebt verdiend, en niet schatplichtig bent aan de maatschappij waar je je succes aan te danken hebt. Meritocratisch zelfbedrog. https://t.co/Saw6m0TRec — Sander S (@SanderQuote) May 8, 2020

Het opvallende bericht van Babel wordt op Twitter opgepikt door historicus en opiniemaker Rutger Bregman, die schrijft voor onder meer De Correspondent. "Houd jij van egoïstische miljonairs die legers van advocaten in dienst hebben om te voorkomen dat ze hun deel van de belasting betalen, terwijl ze hebben geprofiteerd van openbaar onderwijs, wegen, gezondheidszorg enzovoorts? En spelen voor clubs die miljoenen aan overheidssubsidies krijgen?", zo schrijft Bregman in een cynische reactie. "Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik in ieder geval niet."

Schimmelpenninck reageert op de tweet van Bregman, en doet er nog een schepje bovenop: "Schaamteloos, en klassiek voor nieuw geld: in de misvatting verkeren dat je elke cent zelf hebt verdiend, en niet schatplichtig bent aan de maatschappij waar je je succes aan te danken hebt", aldus de hoofdredacteur van Quote en presentator van Op1. De term 'nieuw geld' refereert doorgaans aan personen die in korte tijd rijk zijn geworden en hun geld op een demonstratieve wijze uitgeven. "Meritocratisch zelfbedrog", besluit Schimmelpenninck. Meritocratie is een maatschappijmodel waarin de sociaaleconomische positie van elk individu is gebaseerd op zijn of haar verdiensten.