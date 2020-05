Hiddink deelt opvallende verdenking: ‘Hoe is het in godsnaam mogelijk?’

Guus Hiddink stond in het seizoen 2008/09 met Chelsea op de drempel van de Champions League-finale. Barcelona dwarsboomde in de halve finale uiteindelijk de weg naar de eindstrijd na twee remises: 0-0 in Spanje, 1-1 in Londen. Na de return op Stamford Bridge was er het nodige te doen om het optreden van scheidsrechter Tom Henning Øvrebø en Guus Hiddink is er nog altijd van overtuigd dat die wedstrijd gemanipuleerd is.

“Dit was zó frustrerend. Ik probeer mee te denken met scheidsrechters, want die hebben een moeilijke job. Dit had onze VAR in Zeist nog kunnen zien. Dit was de enige keer dat ik een verdenking had dat een wedstrijd gemanipuleerd was”, zegt Hiddink in het programma Tussen de Palen van Ziggo Sport na het zien van de beelden. Hij heeft het idee dat het feit dat Chelsea - Manchester United een jaar eerder de Champions League-finale was geweest de reden is dat zijn ploeg niet opnieuw de eindstrijd mocht halen. Chelsea claimde na afloop dat Øvrebø zes glaszuivere strafschoppen had genegeerd.

“Manchester United stond op dat moment al in de finale. Deze scheidsrechter had ik eerder meegemaakt bij internationale wedstrijden van PSV en daar floot hij perfect. Na deze wedstrijd heeft hij nooit meer een international wedstrijd geleid”, vervolgt Hiddink, die twee termijnen (in 2009 en tussen 2015 en 2016) bij Chelsea werkte. De Noorse leidsman moest Engeland uiteindelijk onder politiebegeleiding verlaten. “Ik word er nu nog boos om! Dan denk ik: hoe is het in godsnaam mogelijk?”

“Ik heb geen bewijzen. Maar het was heel opvallend, vooral omdat ik deze arbiter goed kende. Hij liet zich nooit beïnvloeden door het thuispubliek”, zegt Hiddink over scheidsrechter Øvrebø. De 73-jarige oefenmeester in ruste, tegenwoordig werkzaam als adviseur bij PSV, krijgt de vraag of dit het slechtste arbitrale optreden ooit is dat hij meemaakte. “Dit vond ik heel slecht. Héél slecht. Als trainers hebben we een gekleurd beeld, maar hier was wat gebeurd voor de tijd.”