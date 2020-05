Mea culpa voor respectloos gebaar richting Messi: ‘Ik dacht: wat heb ik gedaan?’

Het was donderdag exact een jaar geleden dat Liverpool op heroïsche wijze de Champions League-finale bereikte. Na een 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Barcelona, werd de return van de halve finale op Anfield met 4-0 gewonnen. In de Peter Crouch Podcast van de BBC blikt Andy Robertson terug op een onderonsje met Lionel Messi, waar hij achteraf spijt van heeft.

Tijdens het duel tussen Liverpool en Barcelona belandden Robertson en Messi samen op de grond. Nadat hij was opgestaan, gaf de Schotse vleugelverdediger van the Reds Messi tot zijn ongenoegen een aai over de bol. “Ik schudde zijn haar een klein beetje door de war. Hij was daar niet blij mee, maar ik zou het ook niet zo snel nog een keer doen. Het was respectloos richting de beste speler aller tijden”, geeft Robertson te kennen.

Andy Robertson on being labelled a shithouse:



“I just ruffled his (Messi) hair a little bit and he wasn’t too happy. It’s nice to be known as that by your own fans, maybe not the rival fans who abuse me on social media all the time.” pic.twitter.com/X80ldLUcjx — The Anfield Talk* (@TheAnfieldTalk) May 7, 2020

“Dit was een bijzondere wedstrijd. Ik heb de kleedkamer nog nooit zo gezien. We waren echt opgepompt en helaas gebeurde dit daardoor”, vervolgt de 26-jarige vleugelverdediger van Liverpool. “We lagen allebei op de grond. Ik weet echt niet wat me bezielde. Ik heb er spijt van, want het is iets waar iedereen mij op dit moment aan linkt. Dat is geen al te best teken. Ik dacht: wat heb ik gedaan? Had ik het maar gelaten. Ik dacht op dat moment niet helder na.”

“Wanneer je tegen de beste speler speelt, probeer je er zo goed mogelijk uit te komen. In mijn ogen is hij de beste speler ter wereld. Om direct tegenover hem te staan, is zo lastig als je van tevoren denkt dat het is”, besluit Robertson. Liverpool won uiteindelijk de Champions League van vorig seizoen, door Tottenham Hotspur in de finale van het miljardenbal met 0-2 te verslaan.