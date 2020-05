Dilemma van 70 miljoen over ‘allerbeste aanwinst van de Premier League’

Als de Premier League in navolging van de Bundesliga wordt hervat, staat Manchester United voor een moreel dilemma. Op dit moment wordt doelman Dean Henderson door the Red Devils verhuurd aan competitiegenoot Sheffield United, waar hij een ijzersterk seizoen doormaakt. Verrassend genoeg zijn de twee clubs concurrenten van elkaar geworden op de ranglijst: zowel Manchester United als Sheffield United dingt serieus mee om de Europese tickets. En omdat Manchester United de doelman vanaf 1 juli mag terugroepen, is het nog maar de vraag bij welke club Henderson het seizoen gaat afmaken.

De 23-jarige Henderson werd vorig seizoen al verhuurd aan Sheffield United en stond in alle 46 wedstrijden in de Championship onder de lat. Met zijn ploeg eindigde de keeper als tweede in de competitie, waardoor Sheffield United na twaalf jaar terugkeerde in de Premier League. Vervolgens signeerde Henderson een nieuw contract bij Manchester United tot de zomer van 2022. Desondanks was er op Old Trafford nog altijd geen plek voor de voormalig jeugdinternational van Engeland. Hij werd zodoende opnieuw verhuurd aan Sheffield United, met een huurcontract tot en met 30 juni. Vanaf 1 juli meldt hij zich in principe weer in Manchester. De Premier League zou, indien een herstart mogelijk is, echter langer voortduren: de competitieorganisator hoopt het seizoen 2019/20 op zondag 2 augustus af te ronden.

Dean Henderson is bijzonder populair geworden bij de aanhang van Sheffield United.

Vorige week vrijdag gingen de betaaldvoetbalclubs in Engeland met elkaar in gesprek over het lot van verhuurde spelers. Clubs uit de English Football League, ofwel de drie niveaus onder de Premier League, zijn van mening dat verhuurperiodes automatisch verlengd moeten worden indien de betrokken speler en diens tijdelijke club daarmee instemmen. De meerderheid van de Premier League-clubs wil echter dat de eigenlijke werkgever, ofwel de parent club. een doorslaggevende stem heeft. Maandag wordt door de clubs gestemd over de kwestie. The Sun verwacht dat de uitkomst neerkomt op een compromis: huurcontracten kunnen automatisch verlengd worden, maar de parent clubs kunnen een veto uitspreken en individuele spelers terugroepen.

Henderson is een van de acht spelers die door een Premier League-club wordt verhuurd aan een competitiegenoot, en wiens huurcontract volgende maand afloopt. Spelers die in hetzelfde schuitje zitten, zijn bijvoorbeeld Danny Rose en Kyle Walker-Peters, die door Tottenham Hotspur worden verhuurd aan respectievelijk Newcastle United en Southampton. Een ander voorbeeld is Harry Wilson, de middenvelder van Liverpool die wordt ondergebracht bij Bournemouth. Er lijkt voor hun eigenlijke werkgevers weinig reden om voortijdig een einde te maken aan hun verhuurperiodes. Cédric Soares, door Southampton verhuurd aan Arsenal, en Ryan Bennett, door Wolverhampton Wanderers verhuurd aan Leicester City, zullen mogelijk wel terugkeren naar hun club. Zij hebben sinds hun komst in januari immers allebei nog geen minuut gespeeld op huurbasis.

Het zijn allemaal veel minder controversiële kwesties dan het dossier-Henderson. Toen Ole Gunnar Solskjaer hem afgelopen zomer naar Sheffield United liet gaan, hoopte de manager van Manchester United in de zomer van 2020 een keeper te verwelkomen die het klappen van de zweep kent in de Premier League. Maar Henderson heeft de verwachtingen overtroffen. In oktober werd hij al opgeroepen voor de nationale ploeg van Engeland voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië (2-1 nederlaag), en in november nog eens voor de duels met Montenegro (7-0 zege) en Kosovo (0-4 zege). Hij profiteerde van blessureleed bij concurrent Tom Heaton, maar zijn oproep was vooral het gevolg van zijn rappe ontwikkeling. Verwacht werd dat hij in maart opnieuw opgeroepen zou worden voor oefenwedstrijden tegen Italië en Denemarken, maar vanwege de coronacrisis hoefde bondscoach Gareth Southgate zijn selectie nooit bekend te maken.

Dit seizoen incasseerde Henderson slechts 22 doelpunten in zijn 27 optredens. Hij werd op 12 maart 23 jaar; daarvoor noteerde hij al tien clean sheets in het seizoen 2019/20, waarmee hij de vierde Engelse keeper ooit werd onder de 23 jaar die zo vaak zijn doel schoon hield in een seizoen. Scott Carson, Joe Hart en Jack Butland gingen hem voor. In een verkiezing van de BBC werd Henderson donderdag zelfs verkozen tot beste aanwinst van de hele competitie: 25 procent van het publiek koos voor de huurling, die spelers als Danny Ings (Southampton, 22 procent) en Bruno Fernandes (Manchester United, 19 procent) voorbleef. Zijn uitverkiezing heeft hij mede te danken aan meerdere heroïsche reddingen dit seizoen, zoals een katachtige ingreep op 7 maart tegen Norwich City (1-0 zege), in de laatste competitiewedstrijd tot dusver. Die ingreep is te zien in onderstaande video. Vijf dagen eerder publiceerde Sheffield United al een compilatie van de beste reddingen die Henderson dit seizoen produceerde.

Manchester United zal zijn ontwikkeling toejuichen, maar krabt zich tegelijkertijd wellicht achter de oren. In het slot van de competitie kan Sheffield United immers een geduchte concurrent worden van Manchester United in de strijd om de Europese tickets. Op dit moment staat de grootmacht uit Manchester met 45 punten op de vijfde plaats in de Premier League. Omdat nummer twee Manchester City is uitgesloten van Europese deelname, zou een vijfde plaats net voldoende zijn voor kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. De club wordt echter op de huid gezeten door Wolverhampton Wanderers en Sheffield United, die allebei 43 punten hebben. Sheffield United heeft zelfs nog een wedstrijd tegoed en kan de vijfde plek dus gaan innemen. Het resterende programma is wel uitdagend, met wedstrijden tegen onder meer Manchester United (uit), Tottenham Hotspur (thuis) en Chelsea (thuis). In de wedstrijd op Old Trafford zou Henderson als huurling van de topclub sowieso niet mogen meedoen.

Hoewel hij zijn eigenlijke werkgever dus niet direct pijn kan doen in een onderlinge wedstrijd, kan hij Sheffield United wel bijstaan in de jacht op misschien wel een Champions League-ticket. En als dat ten koste gaat van Manchester United, zo berekende The Sun, dan loopt die club minstens zeventig miljoen euro mis. Toch vindt Chris Wilder, de succestrainer van Sheffield United, dat Manchester United ‘moreel verantwoord’ zou handelen door Henderson op Bramall Lane te laten spelen. Wilder tempert de verwachtingen, door te stellen dat Sheffield United niet hoger zal eindigen dan Manchester United. “Wij zijn geen bedreiging voor Manchester United”, verzekert hij in gesprek met beIN Sports. “Ik ben ervan overtuigd dat ze tevreden zijn over de spelers die ze op dit moment hebben. Een Ford Fiesta gaat een Ferrari echt niet inhalen.”