Eredivisie kiest verrassende winnaar in zoektocht naar mooiste shirt ooit

Het thuisshirt van Willem II in de periode tussen 1958 en 1967 is verkozen tot het mooiste shirt aller tijden in de Eredivisie. De Eredivisie CV ging afgelopen weken aan de hand van een vakjury en een onlineverkiezing op zoek naar het mooiste shirt uit de Eredivisie-historie. Uiteindelijk kwam het shirt van Willem II als winnaar uit de bus, voor de thuisshirts van Feyenoord (uit het seizoen 1983/’84) en Ajax (uit de periode 1969 tot 1972).

De afgelopen weken konden fans via het zogenaamde Eredivisie Shirt Festival hun favoriete drie shirts uitkiezen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt, want de Eredivisie meldt via de officiële kanalen dat er uiteindelijk 162.164 nominaties binnenkwamen, verdeeld over de 54 clubs die ooit op het hoogste niveau speelden. Aan de hand van de vakjury, die bestaat uit Joost van Gangelen (FOX Sports), Frank Evenblij (Bureau Sport), Arno Kantelberg (Esquire), Sjoerd Mossou (Algemeen Dagblad) en Victoria Koblenko (actrice/presentatrice) werd uiteindelijk een winnaar gekozen.

EINDVERKIEZING! Volgens de vakjury van het Eredivisie Shirt Festival zijn dit de mooiste eredivisieshirts aller tijden ???? Top 3: 1?? @WillemII thuis 1958/1967 2?? @Feyenoord thuis 1983/1984 3?? @AFCAjax thuis 1969/1973 Lees meer op: https://t.co/YKGYM4kxyH pic.twitter.com/huGSl44mCG — Eredivisie (@eredivisie) May 8, 2020

“Dit is een herkenbaar, bijzonder én typisch Nederlands shirt. Je ziet dit ontwerp in geen enkel ander land”, zegt juryvoorzitter Mossou over het de winnaar van de verkiezing. “Het is verleidelijk om bij een shirt gelijk aan spelers of bijzondere herinneringen te denken”, vult Van Gangelen aan. “Maar het Willem II-shirt is in zijn eenvoud al bijzonder, het overstijgt alle tijdperken. Hulde.” Het Feyenoord-shirt uit seizoen 1983/’84 eindigde als tweede in de verkiezing. Mossou: “De jaren tachtig vind ik persoonlijk het tofst, sommige liefhebbers willen juist géén sponsor, maar hier zie je: een sponsornaam kan óók heel mooi en iconisch zijn.”

Het thuisshirt van Ajax in de periode tussen 1969 en 1972 eindigde uiteindelijk als derde, ondanks dat het onlangs door France Football werd gekozen tot mooiste shirt ooit. “Dat witte ronde boordje hè. Wat mij betreft heeft ieder perfect shirt een rond boordje. Het Ajax-shirt is van zichzelf al prachtig herkenbaar, zeker met lange mouwen. Deze klassieker is bijna maagdelijk in zijn eenvoud, maar iedereen ter wereld herkent die rode baan”, aldus Kantelberg van modeblad Esquire. Er worden door de Eredivisie tevens losse winnaars per decennium bekendgemaakt.

De winnaars per decennium

Mooiste shirt jaren '50: MVV thuisshirt 1956/'59

Mooiste shirt jaren '60: Heracles Almelo thuisshirt 1964/'66

Mooiste shirt jaren '70: De Graafschap thuisshirt 1976/'77

Mooiste shirt jaren '80: NAC Breda thuisshirt 1982/'83

Mooiste shirt jaren '90: FC Groningen thuisshirt 1991/'92

Mooiste shirt jaren '00: sc Heerenveen thuisshirt 2001/'02

Mooiste shirt jaren '10: Feyenoord thuisshirt 2016/'17

Mooiste uitshirt in de Eredivisie: PSV 2009/'10