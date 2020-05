38-jarige Cissé mikt op rentree: ‘Dat achtervolgt mij, ik word er gek van’

Djibril Cissé sluit niet uit dat hij terugkeert op de Franse velden. De inmiddels 38-jarige oud-aanvaller zette in 2015 een punt achter zijn loopbaan, maar speelde nadien nog wel voor het Zwitserse Yverdon en het bescheiden Vicenza uit Italië. Cissé baalt ervan dat hij op 96 doelpunten staat in de Ligue 1 en de oud-speler van onder meer Liverpool, Lazio en Olympique Marseille hoopt dat hij de gelegenheid krijgt om de magische grens van 100 doelpunten alsnog te doorbreken.

"Je weet hoe dat gaat met topschutters, wij zijn gek op het maken van doelpunten", concludeert Cissé in een uitgebreid interview met So Foot. "We willen dolgraag mijlpalen bereiken, 25, 50, 75 doelpunten...De mijlpaal van honderd doelpunten achtervolgt mij nog steeds. Sinds mijn afscheid als speler staat de teller op 96 treffers. Ik word er gek van dat ik vier doelpunten tekortkom!" Cissé speelde in Frankrijk naast Marseille voor AJ Auxerre en SC Bastia.

Cissé hoopt nu dat een club uit de Ligue 1 de gok neemt en hem een contract aanbiedt, ondanks de aanhoudende coronacrisis. "Mocht een Franse club mij aantrekken, dan kan ik binnen twee of drie maanden die mijlpaal bereiken", aldus de gewezen spits, die zichzelf omschrijft als ‘behoorlijk koppig’. "Als ik iets in mijn hoofd heb, dan doe ik er alles aan om het voor elkaar te krijgen. Clubs lopen geen risico, want ik ben bereid om gratis te komen spelen. Ik ben momenteel met niemand in gesprek, maar ik hoop dat er binnenkort een club voor mij komt."

De oud-international van Frankrijk, met 9 doelpunten in 41 interlands, beleefde met name in zijn periode bij Liverpool de nodige successen. Als speler van the Reds veroverde Cissé de Champions League, FA Cup en Europese Supercup. Met de nationale Franse ploeg wist de oud-spits in 2003 de Confederations Cup in de wacht te slepen.