FIFA zorgt voor wereldprimeur met tijdelijke spelregelwijziging

De FIFA staat het toe dat clubs die straks weer beginnen aan de competitie maximaal vijf keer wisselen, in plaats van driemaal. De wereldvoetbalbond heeft hiervoor onlangs een verzoek ingediend bij de internationale spelregelcommissie IFAB. De FIFA wil het welzijn van de spelers optimaal beschermen en is daarom tot deze maatregel gekomen, zo klinkt het.

Er zijn echter wel restricties bij de veranderde spelregel, want het is niet toegestaan voor clubs om de wissels op meer dan drie momenten toe te passen tijdens een wedstrijd. De maatregel is van toepassing op competities die worden hervat en competities die in dit kalenderjaar nog moeten beginnen, maar wel vóór 31 december eindigen. Het seizoen 2020/21 in de Eredivisie valt hier dus buiten.

Veel clubs hadden in de afgelopen periode bij de FIFA stevig aangedrongen op meer wissels, omdat de verwachting is dat er bij de hervatting de nodige wedstrijden in een zeer kort tijdsbestek zullen worden afgewerkt. Clubs in de Bundesliga, waar vanaf 16 mei weer wordt gespeeld, kunnen profiteren van de geste van de FIFA wat betreft extra wisselmogelijkheden.

In officiële wedstrijden was het nog niet eerder toegestaan om meer dan vier keer te wisselen, waardoor de FIFA een wereldprimeur in handen heeft. De vierde wissel werd enige jaren terug ingevoerd en elftallen mochten deze wissel alleen gebruiken tijdens een verlenging, zoals op het WK van 2018 in Rusland. De IFAB meldt tevens dat competities bij de hervatting de VAR niet per se hoeven te gebruiken, maar de bonden gaan zelf over die beslissing.