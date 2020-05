Barcelona deelt garantie op basisplaats uit

Leicester City gaat een poging ondernemen om Robin Gosens over te nemen van Atalanta. De waarde van de linksback, die ook wordt gevolgd door Internazionale, AC Milan, Juventus, Olympique Lyon en Chelsea, ligt rond de twintig miljoen euro. (Diverse Engelse media)

(Sport)

De huidige speler van Internazionale zal of in de punt van de aanval, of op de flanken komen te spelen.