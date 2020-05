Feyenoord moet door coronamaatregelen wachten op drie handtekeningen

Feyenoord biedt drie spelers uit de jeugdopleiding hun eerste profcontract aan, zo meldt de Rotterdamse club vrijdagmiddag via de officiële kanalen. Vanwege de strikte maatregelen omtrent de coronacrisis in Nederland kunnen middenvelders Noah Naujoks (18) en Lennard Hartjes (17) en verdediger Sem Valk (17) pas op een later moment officieel hun handtekening zetten onder de verbintenis, zo klinkt het.

De betrokken partijen kiezen in een later stadium een geschikt moment voor de plichtplegingen rondom de contracten, als de maatregelen rondom het coronavirus verder zijn versoepeld door de Nederlandse regering. Valk en Naujoks maken reeds deel uit van Feyenoord Onder-19, terwijl de uit Feyenoord Onder-17 afkomstige Hartjes na de zomerstop aansluit bij het hoogste jeugdelftal van de club uit Rotterdam.

De clubleiding van Feyenoord deelde voor de coronacrisis ook al profcontracten uit aan Ilyas el Moussaoui, Mimeirhel Benita en Guus Baars. Het langer binden van talenten ‘past binnen het beleid van Feyenoord Academy om talentvolle jeugdspelers voor langere tijd aan de club te binden’, voegt Feyenoord daaraan toe in de verklaring.