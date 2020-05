‘Rare vogel’ Hyballa gefileerd in biografie: ‘Wat een onbegrip richting mij’

Ernie Brandts was in het seizoen 2016/17 assistent-trainer bij NEC, maar goede herinneringen aan zijn tijd in Nijmegen heeft de voormalig verdediger van onder meer PSV en het Nederlands elftal niet. Brandts kon totaal niet opschieten met toenmalig hoofdtrainer Peter Hyballa en was er dan ook niet rouwig om dat hij in het kielzog van de Duitser voortijdig de laan werd uitgestuurd door NEC.

"Toen de wegen van NEC en mij gingen scheidden, sprong ik nog net geen gat in de lucht", zo valt te lezen in de biografie van Brandts genaamd ‘Nooit Natrappen’, geschreven door Louis Bovee. "Peter Hyballa heb ik nooit meer gezien, alleen anderhalf jaar later een keer bij NOS Studio Voetbal waar hij, druk gebarend en met veel omhaal van woorden, zijn voetbalfilosofie ventileerde. Voor mij overbekende teksten, vol open deuren. Hij kon overtuigend lullen, dat moet ik hem nageven. En schreeuwen. Maar dat vond ik minder."

Brandts heeft het vermoeden dat er meer dingen speelden bij Hyballa. "Ik denk dat hij, al sprak hij het niet uit, jaloers op me was. Dat ik met PSV een heleboel successen had geboekt en de WK-finale had gehaald. Zelf heeft hij nooit bij een profclub gespeeld", stelt de voormalig assistent-coach van NEC onomwonden. Brandts verbaasde zich regelmatig over de uitspraken van Hyballa. "Nederlandse trainers zijn niks’, zei hij eens. ‘Ze krijgen het diploma in de schoot geworpen.’ Ik vroeg: ‘Hoe kom je daar nou bij? Ik ben drie jaar naar de KNVB in Zeist gereisd. En heb huiswerk meegekregen."

Een pasklaar antwoord op de vraag van Brandts volgde echter al snel. "Stelt weinig voor. Ik heb in Duitsland op een Sporthochschule gezeten. Daar leer je het vak pas echt. En ik heb boeken over het trainersvak geschreven’. Voor Brandts was de houding van Hyballa moeilijk te accepteren. "Wat een onbegrip en respect richting mijn kant... Ik blijf erbij: een rare vogel, die Peter." Hyballa keerde eerder dit jaar als trainer van NAC Breda terug in Nederland.

Hyballa ligt niet wakker van de uitspraken van Brandts in diens biografie, zo valt op te maken uit zijn reactie in gesprek met Omroep Gelderland. "Mij interesseert het niet", aldus de oefenmeester van NAC. "Maar waarom heeft de biograaf mij niet gebeld? Omdat ze laf zijn waarschijnlijk."