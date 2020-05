KNVB lijnrecht tegenover Cambuur en De Graafschap: ‘Was en is geen optie’

SC Cambuur en De Graafschap stonden vrijdagochtend tegenover de KNVB in de rechtszaal. De clubs uit de Keuken Kampioen Divisie willen via de juridische weg alsnog promotie naar de Eredivisie afdwingen, nadat de voetbalbond na de stemming op 24 april besloot om de promotie/degradatieregeling voor het seizoen 2019/20 af te schaffen. De rechter velt echter pas op 14 mei een definitief oordeel. De KNVB-directeuren Eric Gudde en Jean-Paul Decossaux waren overigens niet aanwezig in Utrecht.

Advocaat Dolf Segaar, die Cambuur en De Graafschap bijstaat in het kort geding, repte vrijdag over 'een zeer gebrekkige procedure’. "De commotie in het betaald voetbal over het besluit dat is genomen is niet voor niets zo groot", zo werd hij geciteerd door onder meer Voetbal International. Segaar bracht ook de stemming naar voren, waarin er uiteindelijk zestien voorstanders, negen tegenstanders en negen neutrale clubs waren. "Wetende dat er onthoudingen zijn, heeft de KNVB verzuimd vooraf aan te geven wat daar de gevolgen van zijn."

De gedupeerde clubs vinden het verder ‘onbegrijpelijk dat zo'n belangrijk besluit er zo snel doorheen is gejaagd’. Uiteraard bracht Segaar dit standpunt ook naar voren in de rechtszaal. Volgens de advocaat waren er, Cambuur, De Graafschap, ADO Den Haag en RKC Waalwijk niet meegerekend, maar zes clubs tegen promotie en degradatie. "Van de dertig relevante clubs waren er maar zes clubs tegen promotie/degradatie. Dat is twintig procent."

Advocaat Harro Knijff benadrukt namens de KNVB dat er wel degelijk zeer zorgvuldig is omgegaan met de besluitvorming rondom de promotie- en degradatieplaatsen. "Welk besluit er ook genomen zou worden, een aantal clubs zou rechtstreeks in hun belangen worden getroffen." Volgens Knijff was er enorm veel druk van buitenaf. "Het mantra in de pers was: wanneer neemt de KNVB nu eindelijk eens zijn verantwoordelijkheid door beslissingen te nemen?"

Knijff was ook duidelijk over het plan om de Eredivisie uit te breiden naar twintig clubs. "Het was en is geen optie. Het is qua planning nagenoeg onmogelijk, het is door de Eredivisie en Eerste Divisie als onwenselijk beoordeeld en er zijn grote bezwaren bij de burgemeesters." Het voor een seizoen schrappen van de TOTO KNVB Beker, zoals voorgesteld door Cambuur en De Graafschap om meer ruimte op de speelkalender vrij te maken, lijkt Knijff evenmin een goed idee. "Het bekertoernooi is een essentieel onderdeel van de voetbalagenda. Daar gaat veel geld in om. Als dat niet doorgaat, kan er een bedrag van bijna zeven miljoen niet worden verdeeld onder de clubs. Voor het skippen daarvan zal geen draagvlak bestaan, nog daargelaten dat de KNVB verplichtingen heeft aan derden."