Ajax opent gesprekken en zet in op flink aantal contractverlengingen

Ajax voert momenteel gesprekken om de contracten van een grote groep talenten open te breken. Ajax Showtime meldt vrijdagmiddag dat de club inzet op een ‘enorme slag’, waarbij een aantal veelbelovende spelers langer gebonden moet worden. Het gaat hierbij onder meer om Brian Brobbey, Sontje Hansen en Naci Ünüvar.

Ajax richt zich op verschillende spelers die zijn geboren in 2002, terwijl ook een aantal talenten uit 2003 een voorstel kan verwachten. Bij de jongelingen die dit jaar achttien zijn geworden, of het nog moeten worden, wordt gesproken met onder meer Brobbey, Anass Salah-Eddine, Kenneth Taylor en Hansen.

Van deze spelers maakte Hansen onlangs al zijn debuut in de hoofdmacht, terwijl ook Brobbey en Taylor dit seizoen vaste waarden zijn bij het in de Keuken Kampioen Divisie uitkomende Jong Ajax. Bovengenoemd viertal tekende in 2018 een eerste jeugdcontract bij de club en ligt daardoor nog vast tot medio volgend jaar. Ook Ryan Gravenberch gaat naar verluidt op korte termijn een nieuw contract tekenen. De middenvelder ligt eveneens vast tot volgend jaar en speelde dit seizoen al twaalf wedstrijden in het eerste.

De zestienjarige Ünüvar en zeventienjarige Devyne Rensch komen eveneens in aanmerking voor een nieuwe verbintenis. De twee beschikken momenteel over een tot medio 2022 doorlopend contract en kunnen voor een jaar bijtekenen. Van met name Ünüvar wordt veel verwacht: hij maakte in januari al zijn debuut in de hoofdmacht in de bekerwedstrijd tegen Spakenburg.