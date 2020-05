PSV heeft geen boodschap aan ‘treurtweet’ Ajax en komt met keiharde ‘burn’

Voor Ajax is 8 mei een zwarte dag in de clubgeschiedenis, want precies een jaar geleden werd in de halve finale van de Champions League in extremis verloren van Tottenham Hotspur (2-3). Lucas Moura dompelde het publiek in de Johan Cruijff ArenA ver in blessuretijd in diepe rouw door André Onana met een geplaatste schuiver in de hoek te passeren. Langer geleden, op 8 mei 2016, verspeelde Ajax op de slotdag van het Eredivisie-seizoen de landstitel dankzij een 1-1 gelijkspel tegen De Graafschap.

Ajax komt deze vrijdag met een veelzeggende tweet, waarop te zien is hoe via Google een vraag wordt gesteld: ‘Is het mogelijk om een dag over te slaan?’, zo vraagt men zich af. Er volgt gelijk een uitgebreide uitleg, maar het antwoord van PSV is een stuk luchtiger van aard. ‘Waarom is het vandaag een schitterende dag?’, schrijft de Eindhovense club als reactie op het Twitter-bericht van Ajax. Onder de vraag van PSV worden YouTube-video's zichtbaar van 8 mei 2016, toen PSV ten koste van Ajax alsnog het kampioenschap in de wacht sleepte.

PSV won die dag zelf met 1-3 van PEC Zwolle, maar bij winst van Ajax zouden de Eindhovenaren met lege handen staan. Ajax kwam in Doetinchem met 0-1 voor en leek op weg naar een simpele zege op De Graafschap. Het doelpunt van Bryan Smeets zorgde echter voor een enorme domper bij Ajax, dat niet meer bij machte was om in de slotfase alsnog de winnende treffer aan te tekenen. Na afloop zat toenmalig trainer Frank de Boer enige tijd ontgoocheld in de spelersbus, zo werd duidelijk uit de beelden.

