Het prijzige toptalent dat RB Leipzig uit handen van Ajax en PSV wil houden

Adam Hlozek wordt in Tsjechië gezien als een van de grootste talenten van het land. Hij is op zestienjarige leeftijd doorgebroken bij Sparta Praag en het lijkt een kwestie van tijd voordat hij wordt opgepikt door een club uit een grotere competitie. RB Leipzig en Atlético Madrid worden in de media genoemd als geïnteresseerde partijen, maar kunnen rekenen op concurrentie uit Nederland. PSV zou de aanvallende middenvelder annex spits namelijk ook in het vizier hebben, terwijl de zeventienjarige jeugdinternational in een eerder stadium al in verband werd gebracht met Ajax.

Door Yanick Vos

Wat goed is komt snel, ook in Tsjechië. Hlozek was pas zestien jaar toen hij zijn officiële debuut maakte in de Czech Liga. Ondanks zijn jonge leeftijd kwam hij in het seizoen 2018/19 negentien keer in actie, waarvan veertien wedstrijden als basisspeler. Voordat het huidige seizoen werd onderbroken door de coronacrisis, mocht hij zich een vaste waarde noemen in het team van trainer Václav Kotal. Hlozek begon in 24 speelronden liefst 23 keer in de basis en maakte in al die duels de 90 minuten vol. Zijn rol bij de huidige nummer negen van de Tsjechische competitie is aanzienlijk, want hij was reeds bij tien doelpunten direct betrokken: drie keer als afmaker, zeven keer als aangever. Zijn inbreng bij Sparta Praag is in Europa niet onopgemerkt gebleven. Clubs staan naar verluidt in de rij en met name Ajax was vorig jaar al serieus in de markt voor Hlozek, die op 25 juli zijn achttiende verjaardag viert. Volgens zijn zaakwaarnemer Pavel Paska deden de Amsterdammers serieuze pogingen om de Tsjech te contracteren.

Sparta Praag is in het verleden voor veel spelers een springplank gebleken naar een van de grotere competities in Europa. Pavel Nedved (voor 4,65 miljoen euro naar Lazio), Jan Koller (voor 100.000 euro naar Lokeren), Wilfried Bony (voor 4 miljoen euro naar Vitesse), Petr Cech (voor 5 miljoen euro naar Stade Rennes), Vyacheslav Karavaev (voor 1,5 miljoen euro naar Vitesse) en Zdenek Grygera (voor 3,5 miljoen euro naar Ajax) zijn de bekendste namen uit de rijke geschiedenis van Sparta Praag die in West-Europa kwamen bovendrijven en uiteindelijk bij de Europese top terechtkwamen. Tomás Rosicky, die zijn loopbaan afsloot bij zijn opleidingsclub, is de speler aan wie Sparta Praag het meeste geld heeft verdiend: hij werd in de winterse transferperiode van 2001 voor een bedrag van 14,5 miljoen euro verkocht aan Borussia Dortmund. De verwachting is dat Hlozek dat clubrecord gaat verbrijzelen.

Minimaal twintig miljoen euro

Hlozek, die door Voetbal International wordt omschreven als ‘de grootste Tsjechische belofte in jaren’, was niet alleen bij de scouting van Ajax opgevallen, want destijds was hij ook al op de radar verschenen van Bayern München, Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester City en Napoli. Het is onbekend hoever Ajax en Sparta Praag uit elkaar lagen, maar tot een deal kwam het niet. Hlozek tekende medio 2019 een nieuw contract en ligt tot aan de zomer van 2022 vast in Praag. Met veel belangstellende clubs en een doorlopend contract, heeft Sparta Praag een uitstekende onderhandelingspositie. Voor de uitbraak van het coronavirus lag zijn marktwaarde volgens Transfermarkt op 7,5 miljoen euro, maar dat bedrag is door de coronacrisis intussen gezakt naar 6,7 miljoen euro. Toch zal Sparta Praag hem voor dat bedrag niet laten gaan. Volgens Denik Sport mag Hlozek pas vertrekken wanneer er twintig miljoen euro op tafel wordt gelegd.

Waar Hlozek door diverse media omschreven wordt als een toekomstige topspits, is hij een speler die op veel posities uit de voeten kan. De handige dribbelaar, 1.85 meter lang, is sterk aan de bal en wijkt regelmatig uit naar de flanken. In het systeem van Sparta Praag laat hij zich vaak uitzakken naar het middenveld. De rechtspoot is snel op de eerste meters, is doelgericht en heeft oog voor zijn ploeggenoten. In 2018 verbaasde hij het Tsjechische voetbalpubliek bij zijn debuut in het bekertoernooi. Hij was pas zestien jaar en twee maanden oud toen hij op 2 oktober toen hij zeven minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen kwam op bezoek bij Slavoj Polná. Hlozek had niet veel tijd nodig om zijn debuut extra glans te geven, want vlak voor tijd bepaalde hij de eindstand op 1-4. Hij maakte zoveel indruk op het trainingsveld, dat hij definitief bij de A-selectie van de Tsjechische topclub werd gehaald. Inmiddels staat zijn teller op 49 wedstrijden, 9 doelpunten en 11 assists in alle competities.

Rosicky pleit voor geduld

Rosicky stopte in 2016 met voetballen en mag zich inmiddels technisch directeur van Sparta Praag noemen. Hij hoopt Hlozek voorlopig nog voor de club te behouden. Bovendien denkt hij dat het voor het toptalent nog veel te vroeg is om te verkassen. “Ik denk dat het voor hem nog te vroeg is om ergens anders te gaan spelen”, zegt de oud-international bij het Tsjechische 02 TV Sport. “Laten we wat geduld met hem hebben. We moeten hem de kans geven om te groeien, zichzelf te ontwikkelen. Hij is pas zeventien jaar. Als hij op deze manier doorgaat, komt die stap naar het buitenland uiteindelijk echt wel. Ik verwacht niet dat er iets gaat gebeuren, maar als dat wel zo is dan denk ik dat het te vroeg is voor hem”, aldus Rosicky over de rechtspoot, die technisch zeer begaafd en handig in kleine ruimtes is.

Šestnáctiletý klenot Sparty Adam Hložek a jeho gól do síte Baníku. @ACSparta_CZ 3:0 @fcbanikostrava pic.twitter.com/hgoLacxX9d — Radek Fukal (@rafuk92) May 4, 2019

Ajax slaagde er vorig jaar niet in om hem aan te trekken en PSV wordt in de Tsjechische media genoemd als een van de clubs met interesse. In de Duitse media wordt melding gemaakt van serieuze interesse van RB Leipzig, dat op de achtergrond bezig is om het vertrek van Timo Werner op te vangen. Laatstgenoemde lijkt bezig aan zijn laatste seizoen. Met name Liverpool wil hem graag naar de Premier League halen. Patrik Schick, ex-speler van Sparta Praag, wordt dit seizoen door Leipzig gehuurd van AS Roma en de Duitse club heeft een optie tot koop. Wanneer die optie gelicht wordt, komt hij mogelijk in de Bundesliga samen te spelen met Hlozek. “Het is normaal dat Timo momenteel de aandacht trekt. Maar ik lig er niet wakker van, we zijn er klaar voor en hebben alternatieven in gedachten”, vertelde technisch directeur Markus Krösche onlangs aan BILD. Behalve Hlozek zijn ook Kaio Jorge (Santos, achttien jaar oud) en Mohammed Daramy (FC Kopenhagen, achttien jaar oud) in beeld.

Ondanks de concurrentie uit Duitsland, lijkt PSV volgens Denik Sport een goede kans te maken op het toptalent. In de Eredivisie zou hij namelijk meer kans hebben op het maken van speelminuten op het hoogste niveau dan bij een Europese topclub. Het is echter de vraag of de Eindhovenaren in staat zijn om eruit te komen met Sparta Praag. De coronacrisis hakt er in het Philips Stadion behoorlijk in, want de club wil volgens het Eindhovens Dagblad in goed overleg de salarissen van de spelers korten om het hoofd boven water te houden. Volgens clubwatcher Rik Elfrink zal de club geen grote bedragen uitgeven tijdens de coronacrisis. Zonder een naam te noemen schrijft de krant dat PSV in een bepaald scenario zelfs afscheid moet nemen van een 'kroonjuweel' om geld op te halen. 'PSV wil op dit moment proberen om de totale loonkosten fors terug te dringen en moet de komende periode op de transfermarkt inventief zijn. (...) Zolang er zonder publiek gespeeld wordt, lijkt vuurwerk via mega-uitgaven niet realistisch’, zo klinkt het.

Dat PSV nu heel druk bezig is met het aantrekken van keeper Hendrik van Crombrugge van Anderlecht (die nog een contract tot medio 2023 heeft), is op zijn Belgisch gezegd 'zever', is wat we vernemen. In aanloop naar salarisverlaging geen issue om nu forse bedragen uit te geven. — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 8, 2020

Hoe serieus de interesse vanuit Eindhoven is, is onbekend. Wel lijkt zeker dat Leipzig op financieel gebied een streepje voor heeft. Als Werner, die een ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro in zijn contract heeft, wordt verkocht, zal er genoeg geld vrijkomen om te investeren in nieuw talent. Toch lijkt geld niet de drijfveer van Hlozek te zijn. Afgelopen zomer had hij volgens zijn zaakwaarnemer de clubs voor het uitkiezen. “Uiteindelijk zijn we op geen enkele aanbieding ingegaan”, aldus Paska tegenover het Tsjechische iSport. “De reden? De afgelopen tien jaar hebben veel talenten Tsjechië verlaten. Niemand heeft ooit meer van ze gehoord. Bijna niemand is erin geslaagd om naam te maken zoals bijvoorbeeld Baros, Rosicky, Smicer of Schick dat hebben gedaan. Daarom hebben we voor deze weg gekozen”, aldus Paska.